Immobilienmarkt : New York meldet sich zurück

New York wurde schwer getroffen von der Corona-Pandemie. Viele flüchteten förmlich aus der Metropole, was für Schnäppchen bei der Wohnungssuche sorgte. Inzwischen hat sich der Immobilienmarkt im „Big Apple“ allerdings rasant erholt.

Es war eine provozierende Überschrift: „New York ist für immer tot“, titelte der Autor und Investor James Altucher vor fast genau einem Jahr in einem Gastbeitrag der Boulevardzeitung New York Post. Er argumentierte, die amerikanische Metropole werde sich von den Folgen der Corona-Pandemie nicht erholen, so wie ihr das nach der Finanzkrise um das Jahr 2008 oder anderen Rückschlägen gelungen war. Vieles habe sich unwiederbringlich in die virtuelle Welt verlagert, und das treffe New York ins Herz.

Roland Lindner Wirtschaftskorrespondent in New York. Folgen Ich folge



Über den Beitrag ist hitzig diskutiert worden. Viele eingefleischte New Yorker empfanden ihn als maßlose Schwarzmalerei, entsprechende Töne waren nicht zuletzt von Immobilienmaklern zu hören. Es gab freilich in dieser Zeit wenig, woraus die Branche Mut schöpfen konnte, denn ihr Geschäft in der Stadt war annähernd zum Erliegen gekommen. „2020 war fast wie ein Jahr zum Abschreiben“, sagt Sebastian Steinau, ein Deutscher, der unter dem Dach der New Yorker Maklergesellschaft Corcoran mit Immobilien handelt. Aber das Bild hat sich gewandelt. In den vergangenen Monaten hat sich der Immobilienmarkt erheblich belebt, parallel zum Fortschritt bei Corona-Impfungen und damit einhergehenden Lockerungen von Restriktionen. Die Preise steigen wieder, es gibt verstärkt Bietergefechte. Wer heute in der Hoffnung auf pandemiebedingte Schnäppchen auf Wohnungssuche geht, wird womöglich schnell ernüchtert sein.