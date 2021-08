Der Wert des Sperrmülls : Aussortieren mit gutem Gewissen

Das Wohnzimmer meiner Eltern wird von einer braunen Schrankwand flankiert. Als Kleinkind habe ich mir beim Spielen daran die Stirn gestoßen. Die Narbe gibt es noch heute, die Schrankwand auch. Sie ist aus stapelbaren Modulen zusammengesetzt, die mittlerweile drei Umzüge überstanden haben und sich den jeweiligen Wohnbedürfnissen anpassen ließen. Man könnte nun sagen: Ach, wie bei Ikea. Doch ich habe es bei zahllosen studien- und arbeitsbedingten Umzügen nicht geschafft, ein Ikea-Möbelstück mehr als einmal neu aufzubauen. Danach war es hinüber, wackelte und musste entsorgt werden. Nur um meist durch ein neues Ikea-Stück ersetzt zu werden.

Maria Wiesner Redakteurin im Ressort Gesellschaft bei FAZ.NET.







Dass viele ihre Möbel schon entsorgen, bevor sie überhaupt anfangen zu wackeln, wurde in der Pandemie noch einmal besonders deutlich. Wer plötzlich über Wochen in den eigenen vier Wänden festsaß, versuchte sich an radikalen Wohnungsverschönerungen, die oftmals mit dem großen Entrümpeln einhergingen. Der Frankfurter Entsorgungsservice (FES), der sich auch um Sperrmüll kümmert, diagnostizierte: „Ein allgemeiner Entrümplungstrend gehörte mit zu den ersten sichtbaren Corona-Phänomenen.“ Das habe sich nicht nur bei den Sperrmüll-Bestellungen der Bürger, sondern auch an „dem hohen Andrang bei den Wertstoffhöfen“ gezeigt.