Am Bedarf vorbeigeplant : Wie mit vielen Lebensstilen neue Wohnformen entstehen

Moderne Menschen brauchen andere Wohnformen – das ist das Fazit einer Studie der Universität in Cambridge. In der Untersuchung ging es zwar nur um Berufstätige, die eine Weile im Ausland arbeiteten und hin- und herpendelten. Aber die Ergebnisse lassen sich gut auf Deutschland und auch auf andere heutige Lebensformen übertragen. „Der Wohnungsmarkt zielt schon länger an den Bedürfnissen vieler Menschen vorbei“, sagt Tim Driedger, Architekt in Frankfurt. „Doch Investoren, Bauplaner und Politiker haben das nicht verstanden oder verschließen die Augen davor.“

In ihrer Studie befragte Sabina Maslova vom Centre for Housing and Planning Research 65 Berufstätige zwischen 24 und 52 Jahren aus elf europäischen Ländern – darunter auch Deutschland – , die aus beruflichen Gründen mindestens für sechs Monate nach Moskau oder London gegangen waren. Sie arbeiteten unter anderem als Unternehmer, Berater, Analysten, Redakteur, Anwalt, Designer oder Sprachlehrer. Jeder Zweite war Single, die meisten hatten keine Kinder, und viele pendelten ständig zwischen mehreren Städten hin und her. Was sich die Befragten vom Wohnen wünschten: Erstens, dass es kostengünstig ist. Zweitens Flexibilität, also beispielsweise ein Mietvertrag nur von Montag bis Donnerstag oder von Freitag bis Sonntag. Drittens: Eine passende Ausstattung und Wohnumgebung, etwa ein Gemeinschaftsraum oder ein eigenes Bad in der geteilten Wohnung oder Cafés, Sportstudio und Läden in der Nähe.