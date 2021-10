Zusammen wohnen : Putzschlacht in der WG

Auseinandersetzungen bis zum Rechtsstreit: Die hygienischen Zustände in Wohngemeinschaften sorgen oft für große Konflikte. Was hilft?

Fassungslos steht der 21 Jahre alte Philipp in der Küche seiner Passauer Studenten-WG. In der zweiten Etage des gelben Altstadthauses dringt das Domglockengeläut durchs geöffnete Fenster, auf dem Brett davor lüften schlammige Turnschuhpaare aus. Philipp ist wütend, weil seine Mitbewohnerin schon wieder das eröffnet hat, was er „Paulinas Alternativ-Mülleimer“ nennt. Weil seine Kommilitonin es hasst, den überquellenden Beutel mit dem Restmüll zuzumachen und im Innenhof in die Tonne zu werfen, hat sie einfach eine neue Plastiktüte genommen, neben den Mülleimer gestellt und benutzte Damenbinden, Tonscherben, alte Kaugummis und Strumpfhosen reingeworfen.

„Ja, wer soll denn den Müll runterbringen? Der Weihnachtsmann?“, fragt sich der Student der Kulturwissenschaften genervt. Aber weil Philipp den immer wiederkehrenden Streit hasst und müffelnde Küchen noch mehr, packt er beide Beutel, bringt sie in die Tonne im Hof, steckt eine neue Plastiktüte in den Kü­cheneimer. Den schrubbt er mit nach Bergfrühling duftendem blauen Putzmittel. Damit scheuert er auch gleich den Boden, denn Paulina wirft ihren Müll auch mal daneben und tropft mit ausgedrückten Teebeuteln herum.