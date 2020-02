Auszug aus dem Elternhaus : Wie Helikoptereltern Nesthocker heranziehen

Das beste am Ausziehen ist der eigene Tisch. Denn wem der Tisch gehört, der bestimmt, welche Regeln für all jene gelten, die ihre Füße darunter parken. Die erste eigene Wohnung klingt deshalb verheißungsvoll, nach Freiheit und Erwachsensein. Auf dem Weg in ein eigenständiges Leben gehört der Auszug aus dem elterlichen Haushalt zu einem der wichtigsten Lebensabschnitte. Darüber sind sich Psychologen, Soziologen, Philosophen und wohl auch die meisten Eltern einig.

Dann aber tritt jemand wie Michael Rotondo auf den Plan und wirbelt mit einem unvergleichlichen Maß an Passivität alles durcheinander. Denn Rotondo wurde über die Grenzen seiner amerikanischen Kleinstadt berühmt, weil er sich weigerte, bei seinen Eltern auszuziehen. Die hatten auf ihren 30 Jahre alten Sohn keine Lust mehr und haben am Ende keinen anderen Ausweg aus der Misere gesehen, als ihn aus dem Nest zu klagen. Der Fall hat 2018 viel Aufmerksamkeit erregt, doch er steht nicht so sehr am Anfang als vielmehr auf dem Höhepunkt einer Debatte, die sich auf folgende These bringen lässt: Die heutige Jugend ist zu einer Generation von Nesthockern geworden. Unwillig, das bequeme Familienheim zu verlassen, in dem das Essen gekocht und die Wäsche gewaschen wird. Es gibt mehr Freiheiten als jemals zuvor und zugleich weniger Ambitionen, sie auch zu nutzen.