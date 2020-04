Urbane Wohngebiete : Hafenstädte erschaffen neue Trendviertel

Aktualisiert am

Der Strukturwandel an vielen Standorten schafft Raum für innovative Wohngebiete. Doch an den Grenzen zur Hafenwirtschaft entstehen auch neue Spannungen.

Der Siegerentwurf: So soll der Hamburger Stadtteil Grasbrook einmal aussehen. Bild: dpa

Der Kleine Grasbrook ist ein Gewerbegebiet, das vom Wandel im Hamburger Hafen zeugt. Auf dem Areal südlich der Elbe betreiben Terminal-Unternehmen wie HHLA oder Unikai mehrere Anleger für Frachter, die Südfrüchte, Autos oder schwere Maschinen verladen. Gleichzeitig wuchert Gestrüpp zwischen alten Gleisen und leeren Lagerhallen, die schon lange nicht mehr gebraucht werden. Jetzt soll sich das Bild drastisch ändern, denn Hamburg hat einen Entwurf des Architekturbüros Herzog & de Meuron zusammen mit den Vogt Landschaftsarchitekten ausgewählt, um Teile des Gebiets zu einem Stadtteil mit Parks und 3000 Wohnungen zu machen. Das sei „ein Meilenstein für Hamburg“, sagt die Bausenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD).

Im Fall des Grasbrooks war es vor allem die umstrittene und letztlich an einer Bürgerbefragung gescheiterte Bewerbung für Olympia, die den Strukturplänen vor gut vier Jahren einen entscheidenden Schub gegeben hatte. Die grundsätzliche Überlegung, welche Rolle das Gebiet für die Stadtentwicklung spielen kann, lief aber schon länger, ein Prozess, den nicht nur Hamburg durchlaufen hat. Ob Bremen, London oder Rotterdam: In vielen Hafenstädten sind über Jahrzehnte Flächen frei geworden, weil Warenströme sich verändert haben oder der Aufstieg des Containers als standardisiertes Transportmittel neue große Terminals erforderte. Den Städten, die oft mit einem Mangel an Wohnraum kämpfen, bietet das Chancen, um ganze Stadtteile neu zu bauen.