Veredelung : Neues Leben für alte Äpfel

Der Sommer wird kommen. Fragt sich nur, auf was sich die Gärtnergemeinde dieses Jahr einlassen muss. Regen, Trockenheit, Hitze oder mal zur Abwechslung eine gewisse Normalität? Jede Gartensaison hat das Potential für Über­raschungen. Manch einer wird enttäuscht sein, dass seine Äpfel verlockend-üppig am Baum hängen, aber wie im Jahr zuvor nur mäßig schmecken. Manch anderer hat aromatische Früchte am Baum, aber viel zu wenige. Beides kommt häufiger vor, als manch einem Hobbygärtner lieb ist, und gilt nicht nur für Äpfel, sondern auch für Birnen oder Kirschen. Doch Obstgehölze aufzupeppen ist möglich und keine Zauberei. Profis sprechen vom Veredeln. Heißt: die Transplantation ei­nes Pflanzenteils auf eine andere Pflanze. Das klingt für Laien wie eine aufwendige neurologische OP, kann aber mit etwas Übung schnell von der Hand gehen.

Ingo Rintisch gilt in Thüringen als Ex­perte für Obstgehölze. In seiner kleinen Gärtnerei in Herbsleben, einem Dorf zwischen Erfurt und Mühlhausen, ist das zeitige Frühjahr perfekt für die sogenannte Winterhandveredelung. Mispeln stehen neben Kirschen, Birnen- neben Apfelbäumchen. Bevor es an das zarte Holz der Reiser geht, die mit einer Baumunterlage verbunden werden, veredelt Rintisch die Klingen seines Ko­puliermessers und seiner Hippe, indem er beide schärft. „Wie bei einer OP muss ich auf Hygiene achten. Die Messer sollen so sauber wie möglich sein“, sagt Rintisch. „Mit stumpfen, dreckigen Werkzeugen sind die ersten Fehler schnell ge­macht.“