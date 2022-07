Niederländische Metropole : Eindhoven zieht Tech-Profis aus aller Welt an

Einst regierte in Eindhoven Philips, heute sorgen Konzerne wie ASML für Aufschwung in der niederländischen Stadt. Doch mit dem Erfolg bahnt sich ein Generationenkonflikt an.

Der gusseiserne Standbriefkasten trägt die Hausnummer 3. Die Klingelsäule daneben verrät unter dem Auge einer Überwachungskamera die Namen der Bewohner: „Fam. Brouwers“ und „Huub & Frans“. Die schweren Flügel des Eingangstores sind geschlossen, hinter ihnen führt ein von Büschen und Bäumen gesäumter, leicht bemooster Klinkerweg in endloses Grün. „Privatgelände – kein Zugang“, mahnt ein Schild in vier Sprachen.

Am Oirschotsedijk 3 in Eindhoven verstecken sich die Eigner nicht wie in anderen üppigen Anwesen hinter einer namenlosen Klingel. Genauer gesagt: die bisherigen Eigner. Denn das Landgut „De Wielewaal“ ist frisch verkauft, in einer der aufsehenerregendsten, niederländischen Immobilientransaktionen des Jahres. Hier wohnte von 1934 bis zu seinem Tod 2005 Frits Philips, Sohn von Anton Philips, der mit seinem Bruder Gerard einst den Elektronikkonzern gegründet hatte. Frits Philips wurde der fünfte Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, war als sozialer Unternehmer höchst beliebt, lief als „Meneer Frits“ (Herr Frits) oder auch „Mister Eindhoven“ durch die südniederländische Me­tropole. Auf Landgut „De Wielewaal“ erlebte Frits Philips noch seinen hundertsten Geburtstag.