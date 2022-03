Immobilieninvestments : Wie Stars mit ihren Häusern Millionen verdienen

Sandra Bullock, Kanye West, Ellen DeGeneres: In den USA investieren viele Prominente im großen Stil in exklusive Immobilien. Dabei verspekulieren sich manche.

Los Angeles zu Füßen: In ihren Wohnungen in den Sierra Towers hat die Schauspielerin Sandra Bullock vermutlich keine einzige Nacht verbracht. Bild: Bestimage

Die Sierra Towers oberhalb des Sunset Boulevard gehören seit Jahrzehnten zu den Immobilien mit der größten Prominentendichte in Los Angeles. Das vor fast 60 Jahren von Jack Allen Charney entworfene Hochhaus, berühmt für den spektakulären Blick auf Pazifik, Downtown und Santa Monica Mountains, zählte oder zählt Stars wie Elton John, Cher und Lily „Emily in Paris“ Collins zu seinen Bewohnern. Auch Oscarpreisträgerin Sandra Bullock zog es vor einigen Jahren in die Sierra Towers. Der weiße Bau an der Grenze von West Hollywood und Beverly Hills bietet mit Concierge und Parkservice nicht nur maximale Bequemlichkeit. Auch die Diskretion des Personals gilt in der auf Privatsphäre bedachten Film- und Musikbranche als legendär.

Als Bullock dort vor einigen Monaten erst eine Eigentumswohnung und dann eine zweite zum Verkauf anbot, kam bei einigen Fans leise Panik auf. Läutete der Verkauf den Abschied der 57-Jährigen von Hollywood ein? Wollte sich Bullock in ihre Wahlheimat Texas zurückziehen, die sie in Interviews immer wieder als Ort gelobt hatte, an dem sie sich wie ein „normaler Mensch“ fühle? Weder noch. Die Schauspielerin, die ihre Kindheit als Tochter der deutschen Opernsängerin Helga Meyer überwiegend in Nürnberg verbrachte und 2010 für ihre Rolle bei der Filmbiographie „The Blind Side – Die große Chance“ den Oscar als beste Hauptdarstellerin holte, trennte sich nur von einem Investment.