Aktualisiert am

Honorar in Gefahr : So schützen sich Architekten vor säumigen Kunden

Der Baukonjunkturmotor ist maßgeblich ins Stocken geraten. Dies bildet sich nicht nur bei der bauausführenden Zunft ab, sondern schon vorher in den Planungsbüros. Alles dies dämpft die Bauaktivitäten. Zahlungsschwierigkeiten gehen hiermit nicht selten einher. Im frühen Stadium von Projektentwicklungen trifft dies besonders die Planerseite. Der berechtigte Ruf nach Absicherungen der Honorarforderungen wird zunehmend lauter. Auf Auftraggeberseite stößt dies nicht auf Gegenliebe. Vielmehr wird beim Begehren einer Absicherung der Honorarforderungen auf gesetzlicher Grundlage mit einem „gestörten Vertrauensverhältnis“ argumentativ hantiert bis hin zur Kündigung des begründeten Planervertrages.

Die Folgen waren gerade in einem Fall für ein Großprojekt zu spüren zwischen einem in Hamburg ansässigen Investor gegenüber einem in Schleswig-Holstein residierenden größeren Architekturbüro. Eingeschüchtert von dominant auftretendem Bauherrngebaren wirft dies die Frage auf, welche Sicherungsmöglichkeiten dem vorleistungspflichtigen Planer noch zustehen. Wird beruhend auf dem Bauhandwerkersicherungsgesetz das Sicherungsbegehren geltend gemacht und keine Sicherheit durch die Bauherrnseite geleistet, löst dies als Rechtsfolge aus, die Leistungserbringung sofort einstellen zu können. Das gerichtliche Durchsetzen eines solchen Anspruchs ist eine weitere mögliche Konsequenz.