Wohnen und Heizen : Das ist Deutschlands Klimakiller Nr. 1

Kaum jemand will wahrhaben, dass wir mit unseren Wohnungen dem Klima mehr schaden als mit Steaks und Flugreisen. Einige Länder reagieren darauf – während sich die Politik in Deutschland nicht einigen kann.

Soll man am Wochenende noch ein Steak auf den Grill legen? Hindert uns die „Flugscham“ daran, mit dem Billigflieger zum Kurzurlaub auf die Kanarischen Inseln zu jetten? Und nicht zu vergessen: Wie halten wir es an der Supermarktkasse? Plastikbeutel oder Papiertüte, das ist hier die Frage. Nie zuvor hat der Klimawandel, und was wir gegen ihn tun können, die Deutschen so sehr in seinen Bann gezogen wie in diesem Sommer.

Marcus Theurer Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Dumm nur, dass eine zentrale Herausforderung des Klimaschutzes in der öffentlichen Debatte bisher kaum eine Rolle spielt. Tatsache ist nämlich: Die größten Klimasünden in unserem Leben sind nicht Rindfleisch, Flugtickets und Einkaufstüten – es sind die eigenen vier Wände.

Mehr als ein Drittel aller Kohlendioxid-Emissionen deutscher Haushalte entfallen auf die Wohnung, also vor allem auf Heizung und Warmwasser. Selbst die vieldiskutierten verkehrsbedingten Emissionen etwa durch Autofahren und Fliegen sind deutlich niedriger. Was wir essen und trinken oder welche Konsumgüter wir kaufen, hat noch weniger Einfluss auf die Größe unseres ganz persönlichen CO2-Fußabdrucks.

Das „Sorgenkind im Klimaschutz“

Die Zahlen zeigen: Klimaschutz ohne energieeffizienteres Wohnen geht nicht. Folgerichtig gibt es auch schon längst hehre Langfristziele. Laut Klimaschutzplan der Bundesregierung sollen die wohnungsbedingten Emissionen der Deutschen bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts auf nahezu null sinken. Aber wie dieser Kraftakt gelingen soll, ist bisher nebulös. Das „Klimakabinett“ der Regierung will bis zum 20. September ein Paket von Maßnahmen für einen effektiveren Klimaschutz schnüren. Man darf gespannt sein, was der notorisch zerstrittenen Ministerrunde einfällt, um die lahmende, aber dringend notwendige energetische Modernisierung des Wohnungsbestands voranzutreiben. Sicher ist nur: Klimaschutz wird immer mehr zur sozialen Frage, auch weil er die Wohnungspreise weiter nach oben treiben wird. Schon bisher war ein großer Treiber der steigenden Mietkosten die energetische Sanierung – nur ist das bisher in der öffentlichen Diskussion untergegangen.

Für Bundesumweltministerin Svenja Schulze ist der Gebäudesektor „ein Sorgenkind im Klimaschutz“. Die Emissionen durch das Wohnen seien – obwohl in den vergangenen Jahren viele Fassaden besser wärmegedämmt wurden – zuletzt sogar wieder angestiegen, beklagt die SPD-Politikerin. Das Thema sorgt für Konflikte am Berliner Kabinettstisch. Als „vermintes Terrain“ gilt in der Bundesregierung das geplante Gebäudeenergiegesetz. Schulze sind die darin vorgesehenen Klimaschutzstandards für Neubauten viel zu lasch.

„Es reicht nicht, in Sonntagsreden für den Klimaschutz zu werben. Man muss auch danach handeln, wenn es konkret wird“, sagte Schulze der F.A.S. Schließlich sei man sich darüber einig, dass die Deutschen zur Jahrhundertmitte klimaneutral wohnen sollen. „Aber die Häuser, die jetzt neu gebaut werden, werden auch 2050 noch stehen. Darum brauchen wir jetzt Neubaustandards, die uns beim Klimaschutz auf Zielkurs bringen“, fordert die sozialdemokratische Umweltministerin.

Von Klimaneutralität noch weit entfernt

Doch beim Koalitionspartner sieht man das ganz anders: „Ich halte nichts von der Forderung, die Standards hochzusetzen. Das Wirtschaftlichkeitsgebot muss eingehalten werden und Wohnraum bezahlbar bleiben“, sagt der CDU-Politiker Thomas Bareiß. Der Schwabe ist Parlamentarischer Staatssekretär im unionsgeführten Bundeswirtschaftsministerium, das für den umstrittenen Gesetzentwurf zusammen mit dem Innenministerium von Horst Seehofer (CSU) verantwortlich zeichnet. Bareiß und andere fordern stattdessen eine Förderung der energetischen Gebäudesanierung im Rahmen der Einkommensteuer. Um die schachern Bund und Länder allerdings auch schon seit Jahren ergebnislos.

„Der Gebäudesektor ist eines der dicksten Bretter, die wir beim Klimaschutz bohren müssen“, sagt auch Jan Stede, Energieexperte am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin. Fast 19 Millionen Wohngebäude gibt es hierzulande und die allermeisten davon sind weit davon entfernt, „klimaneutral“ zu sein. Sie sind häufig betagt und deshalb schlecht wärmegedämmt. In acht von zehn Häusern arbeiten klimaschädliche Öl- und Erdgasheizungen und keine mit Ökostrom betriebene Wärmepumpe.