Wohnungsmarkt als Kampfplatz : Das harte Ringen um den Eigenbedarf

Nichts fürchten Mieter so sehr wie eine Kündigung wegen Eigenbedarfs. Aber was zunächst wie der Trumpf klingt, der alle Mieterinteressen sticht, ist in der Praxis kompliziert – und nicht immer gerecht.

Bevor die Situation eskalierte, hat Torben Peters seine demenzkranke Mutter aus deren eigenem Haus geholt. Dem Haus, in dem sie seit Jahrzehnten lebt, in dem er selbst aufgewachsen ist – und in das er jetzt nicht zurückkann. Denn die Einliegerwohnung im Elternhaus, in die er ziehen möchte, um die Mutter zu betreuen, ist vermietet. Und die Mieterin weigert sich, auszuziehen. „Dabei ist es für Demenzkranke sehr wichtig, in ihrem vertrauten Umfeld zu bleiben“, erzählt Peters, der eigentlich anders heißt. Allein komme seine Mutter aber nicht mehr zurecht, und da es bisher keinen Weg für den Sohn zurück ins Elternhaus gibt, musste die betagte Dame übergangsweise von der Ostseeküste zu ihm ins Rheinland ziehen.

Judith Lembke Redakteurin in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Zwar hat die Familie der Mieterin vor eineinhalb Jahren, als die Demenz diagnostiziert wurde, wegen Eigenbedarf gekündigt. Doch sie hat die Wohnung bislang nicht geräumt. „Die Bewohnerin lebt von Hartz IV und zahlt für ihre Zweizimmerwohnung mit großer Terrasse nur 250 Euro kalt. Sie weiß, dass sie so eine günstige Wohnung nie wieder findet“, sagt Peters. Denn auch im beliebten Ferienort an der Ostsee sind die Preise in den vergangenen Jahren stark gestiegen und Wohnungen knapp.

Die Mieterin weigert sich zu gehen – trotz Gerichtsurteil

Genau ein Jahr nach der Kündigung hat ein Gericht im August dieses Jahres den Eigenbedarf anerkannt und die Frau dazu verurteilt, die Wohnung zu räumen. Nur, ausgezogen ist sie vier Monate nach dem Urteil immer noch nicht. Denn nachdem das Urteil rechtskräftig wurde, hat das Gericht ihr noch eine Frist von drei Monaten für die Räumung gewährt. Wie so oft dauert es nun wochenlang, bis der Gerichtsvollzieher überhaupt einen Termin frei hat. Zeit, die die fortschreitende Krankheit der Familie nicht lässt und weswegen die Eigentümerin nun selbst ihr Haus verlassen musste. Die Situation frustriert die Familie zutiefst: „Ich hätte nicht gedacht, dass das alles so lange dauern kann. Man muss doch in so einem Fall reagieren und über sein Eigentum verfügen können“, sagt Peters.

Doch auf einem Markt, auf dem Wohnraum immer knapper wird, sind bezahlbare Wohnungen zunehmend hart umkämpft. Und zwar von beiden Seiten: Immer mehr Vermieter reklamieren ihre Wohnungen für sich selbst, die Kinder, Enkel oder auch Pflegepersonal, weil Lebensbiographien sich schneller verändern und eine Alternative oft schwer zu finden ist. Immer mehr Mieter wehren sich gegen den Eigenbedarf des Vermieters, kämpfen vor Gericht darum, in der Wohnung bleiben zu können, weil sie alt sind, krank oder keine andere Bleibe finden.

Der Deutsche Mieterbund geht auf Grundlage des Statistischen Bundesamtes zu Mietrechtsstreitigkeiten sowie der Auswertung der eigenen Rechtsschutzversicherungsdaten von 14.000 Eigenbedarfsprozessen im Jahr in Deutschland aus. Die Zahl der Eigenbedarfskündigungen schätzt der Mieterbund auf mindestens 80.000 Fälle jährlich, „harte“ Zahlen sind das jedoch nicht. Aber wer sowohl bei Beratungsstellen als auch bei Anwälten, die Vermieter vertreten, nachfragt, hört von allen Seiten: Die Auseinandersetzungen wegen Eigenbedarf haben deutlich zugenommen, vor allem dort, wo Wohnraum knapp ist und Immobilien teuer sind.

Denn Eigenbedarf ist einer der ganz wenigen Gründe im deutschen Mietrecht, aus denen ein Eigentümer seinem vertragstreuen Mietern überhaupt kündigen darf. Dabei muss der Eigentümer die Wohnung künftig nicht zwingend selbst bewohnen. Es können auch nahe und erweiterte Familienangehörige wie Kinder, Enkel, Nichten oder Stiefkinder sein, und er gilt auch, wenn der Vermieter die Wohnung nutzen will, um ein Au-pair einzuquartieren.

Wer braucht die Wohnung dringender?

Dabei spielt es zudem keine Rolle, ob der Eigentümer oder seine Angehörigen die Wohnung dauerhaft bewohnen wollen. „Der Bundesgerichtshof hat die Anforderungen an Eigenbedarf in den vergangenen Jahren herabgesetzt“, sagt der auf Miet- und Immobilienrecht spezialisierte Karlsruher Anwalt Thomas Hannemann und weist auf eine Entscheidung vom vergangenen Jahr hin: Der BGH erachtete die Kündigung einer vermieteten Wohnung in Wiesbaden als wirksam, obwohl eine im Ausland lebende Familie sie nur wenige Wochen im Jahr als Ferienwohnung nutzen will.