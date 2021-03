Nachhaltig investieren : Wenn Immobilien soziale Rendite versprechen

Frustrierte Mieter in gesichtslosen Wohnanlagen, Luxushochhäuser ohne Anschluss an die Nachbarschaft, kühle Pflegeheime oder in Beton gegossene, vollklimatisierte Shopping-Center-Festungen mit lausiger CO2-Bilanz, die erst dem örtlichen Handel das Überleben schwergemacht haben und nun selbst siechen – Investoren hat es oft nicht interessiert, ob die mit ihrem Geld finanzierten Immobilien für Nutzer und Umwelt ein Gewinn sind. Hauptsache, die Rendite stimmte.

Birgit Ochs Verantwortliche Redakteurin für „Wohnen“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.



Zukünftig jedoch könnte eine gute Rendite als einziges Versprechen an die Geldgeber nicht mehr ausreichen, denn an den Kapitalmärkten dreht sich immer mehr um das Thema Nachhaltigkeit. Klimafreundliche Gebäude müssen her, die womöglich auch noch soziale Kompetenz beweisen. „Das wird für die Immobilienbranche zum Problem“, urteilt Susanne Eickermann-Riepe, Vorstandsvorsitzende des Instituts für Corporate Governance in der deutschen Immobilienwirtschaft (ICG).