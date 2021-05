Hohe Immobilienpreise : Wege aus der Wohnungsmisere

Die Deutschen sind ein Volk der Mieter. Mehr als jeder zweite Haushalt wohnt in einer Wohnung, die ihm nicht gehört. Nur in der Schweiz ist der Anteil der Eigentümer in Europa noch geringer. Lange Zeit war das kein größeres Problem, in einer Stadt wie Berlin konnte man bis 2007 noch für im Schnitt weniger als 5 Euro Kaltmiete je Quadratmeter eine Wohnung finden. Doch seit die Städte zu einem Anziehungspunkt für Zuzügler aus dem In- und Ausland geworden sind, ist es mit dem entspannten Mieter-Dasein vorbei.

Julia Löhr Wirtschaftskorrespondentin in Berlin.

In Berlin, München und Stuttgart sind die Neuvertragsmieten in den vergangenen zehn Jahren um mehr als 50 Prozent gestiegen, in Frankfurt um mehr als ein Drittel. Wer eine bezahlbare Wohnung hat, kann sich glücklich schätzen. Wer eine sucht, nicht.