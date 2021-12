In ihrer ex­tremsten Form lässt sich New Yorker Dekorationsfreude derweil weit weg von der Fifth Avenue in Dyker Heights im Stadtteil Brooklyn beobachten. Dieses ansonsten ruhige Wohnviertel verwandelt sich im Dezember in eine Art weihnachtliches Disneyland. Häuser und Gärten werden extravagant geschmückt, mit schier endlosen Lichterketten, riesigen Santa-Claus-Figuren und diversen anderen weihnachtlichen Symbolen wie Engeln, Rentieren, Nussknackern oder „Candy Canes“, den berühmten Zuckerstangen in Form von Spazierstöcken. Es ist eine Tradition, die von den Bewohnern in Dyker Heights kultiviert wird und die jedes Jahr mehr als 100 000 Besucher anlockt.

Überall in den USA wird um die Weihnachtszeit rege dekoriert, ob außen oder innen. Ein beliebter Brauch sind die „Christmas Stockings“, die Weihnachtsstrümpfe. Wer einen Kamin hat, hängt sie oft an den Sims, schließlich kommt Santa Claus der Weihnachtslegende zufolge durch den Kamin, um Geschenke zu bringen. Im Gegenzug dafür stellen in vielen Familien die Kinder am Heiligabend ein Glas Milch und Kekse als Gabe für den Weihnachtsmann bereit.

Roland Lindner