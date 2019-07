Bezahlbarer Wohnraum : Berlin deckelt, Hamburg baut

Die Hauptstadt mag sexy sein, aber die Hansestadt sorgt für Wohnungen. Das liegt auch an dem Verhältnis der Berliner Politik zur Wirtschaft – das in Hamburg wiederum bezahlbaren Lebensraum hervorbringt.

Verglichen mit Berlin, zieht Hamburg in vielen Punkten den Kürzeren: Die größte Stadt Deutschlands hat knapp 140 Quadratkilometer mehr Fläche als die zweitgrößte, etwa doppelt so viele Einwohner und durchschnittlich 66 Sonnenstunden mehr im Jahr. Aber in einem Aspekt hat die Hansestadt ganz offensichtlich die Nase vorn: auf dem Wohnungsmarkt.

Judith Lembke Redakteurin in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z. Julia Löhr Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. F.A.Z.

Während Berlin seinen nicht in den Griff bekommt und versucht, mit radikalen Maßnahmen wie dem Mietendeckel die galoppierenden Wohnkosten zu begrenzen, wird in Hamburg schlicht und einfach gebaut. Nicht nur Luxuswohnungen, sondern auch bezahlbare: In den vergangenen zwölf Jahren habe die Hauptstadt gerade mal 12.900 Sozialwohnungen geschaffen, während in Hamburg 28.500 neue Sozialwohnungen gebaut wurden, heißt es beim Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW). Hamburg ist damit, bezogen auf die Einwohner, deutscher Primus im Sozialwohnungsbau.

Während in Berlin in den vergangenen beiden Jahren die Zahl der Baugenehmigungen deutlich zurückgegangen ist, übertrifft Hamburg seine ehrgeizigen Genehmigungsziele sogar noch. Seit 2011 sind in der Hansestadt 83.000 Einheiten genehmigt und 45.000 fertiggestellt worden.

Bezahlbarer Wohnraum und Wirtschaft gehen Hand in Hand

Das hat Auswirkungen auf die Wohnkosten. Zwar sind Angebotsmieten seit 2007 auch in Hamburg um 46 Prozent gestiegen, was großen Unmut hervorgerufen hat – auch an der Elbe wird über Verdrängung geklagt, und Demos für bezahlbares Wohnen mobilisieren viele Stadtbewohner. Doch zur selben Zeit haben sich die Mieten an der Spree um 82 Prozent verteuert, wenn auch ausgehend von deutlich niedrigerem Niveau. Und langsam kann man sehen, dass die Bauwut der vergangenen Jahre in Hamburg Früchte trägt. Obwohl die Hanse- ebenso wie die Hauptstadt weiter stark wächst, haben die Mieten von 2017 bis 2018 laut den Immobilienforschern von Empirica nur um 1,3 Prozent zugelegt, in Berlin hingegen um 6,4 Prozent.

Doch was macht die eine Metropole besser als die andere? Aus Sicht von Jörg Knieling, Professor für Stadtplanung an der Hafencity Universität in Hamburg, ist die Antwort klar: „In Hamburg versucht der Senat, die ambitionierten Ziele für mehr bezahlbaren Wohnraum Hand in Hand mit der Wohnungswirtschaft zu realisieren.“ 2011 wurde zwischen Stadt, Wohnungswirtschaft und Bezirken das „Bündnis für Wohnen in Hamburg“ geschlossen. Der Deal: Die Stadt genehmigt 10.000 Wohnungen im Jahr, aber zu ihren Bedingungen. Hamburg setzt dabei konsequent auf den sogenannten Drittelmix: Ein Drittel der Neubauten müssen preisgebundene Mietwohnungen sein, ein Drittel Mietwohnungen ohne Preisbindungen und das letzte Drittel dürfen Eigentumswohnungen sein. „Das war ein hartes Ringen, denn die Wohnungsunternehmen, vor allem Bauträger und Investoren, mögen die preisgebundenen Wohnungen aus Renditesicht nicht“, sagt Knieling.

Auch die Hamburger Bausenatorin Dorothee Stapelfeldt ist überzeugt: „Das Bündnis ist die Grundlage für die guten Ergebnisse, die wir jetzt sehen.“ Ein Einfrieren der Mieten auf Landesebene, wie es der Berliner Senat gerade beschlossen hat und das auch die Führung der Bundes-SPD gut findet, lehnt die SPD-Politikerin Stapelfeldt für Hamburg ab: „Die Wohnungswirtschaft braucht eine Mietenentwicklung, um den Bestand gut zu erhalten, die Quartiere stabil zu entwickeln und neue Wohnungen bauen zu können“, sagt sie.