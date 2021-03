Was wird aus dem Partykeller? : Nur die Diskokugel dreht sich noch

Kinder, wie die Zeit vergeht: Der Hobbyraum war einst „Must have“ im Einfamilienhausbau. Bild: Aus dem Fotoprojekt "Zum Lachen in den Keller" von Janine Meyer

In den Siebzigern gingen stolze Eigenheimbesitzer zum Feiern in den Keller. Der Partykeller war nicht nur Statussymbol – er war das kleine Glück am Samstagabend. In der Pandemie bekommt er endlich wieder eine Aufgabe.