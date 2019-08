Beschlüsse der Koalition : Was Sie über das neue Mietgesetz wissen müssen

Wie geht es mit der Mietpreisbremse weiter?

CDU/CSU und SPD haben sich darauf geeinigt, die Mietpreisbremse um fünf Jahre bis 2025 zu verlängern. Das bedeutet: In Regionen mit angespanntem Wohnungsmarkt darf die Miete bei Abschluss eines neuen Mietvertrags maximal 10 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Derzeit haben 12 der 16 Bundesländer solche Regionen definiert. Den Anfang hatte 2015 Berlin gemacht. Wie hoch die ortsübliche Vergleichsmiete ist, lässt sich anhand der Lage und Wohnungsausstattung in den Mietspiegeln der Städte berechnen. Der Bezugszeitraum für diese Mietspiegel steigt von vier auf sechs Jahre. Dadurch gehen mehr ältere, günstigere Mietverträge in die Berechnung ein, die ortsübliche Vergleichsmiete wird also etwas sinken. Bis Jahresende soll der entsprechende Gesetzesentwurf fertig sein. Ebenfalls bis Jahresende will die Bundesregierung die Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen begrenzen.