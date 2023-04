Was tun, wenn es in der Mietwohnung schimmelt?

Offenbar hatten die Menschen schon zu Zeiten des Alten Testaments mit Schimmel zu kämpfen gehabt. Im Kapitel 14 im dritten Buch Mose, wo es um Aussatz geht, erklärt Gott Mose nicht nur, was Menschen mit Aussatz an ihrem eigenen Körper machen sollen, sondern auch, was zu tun ist, wenn Aussatz – man darf vermuten, Schimmel – an ihrem Haus entstanden ist.

Fand der Priester, dass „an der Wand des Hauses grünliche oder rötliche Stellen sind, die tiefer aussehen als sonst die Wand“, sollten schrittweise Maßnahmen ergriffen werden: das Haus innen abschaben, andere Steine einbauen und es mit anderem Lehm bewerfen, und wenn alles nichts hilft, das Haus abbrechen.