Fassaden und Stadtklima : In grünen Höhen

In Deutschland ist der neue Eden Tower ein Unikat, und unter Europas Hochhäusern äußerst ungewöhnlich. Es ist die Fassade, die den fast hundert Meter hohen Wohnturm zur Ausnahmeerscheinung macht. Zwischen den üblichen spiegelglatten Glas- und Metallflächen kräuseln sich Blätter, sprießen Halme. Zehn begrünte Bänder bekommt der Bau. Sie ziehen sich vom Boden bis zum Dach – und die Aufmerksamkeit auf den Turm. Unweit des Hauptbahnhofs an der Europa-Allee können die Frankfurter den Arbeitern zusehen, wie sie bepflanzte Matten montieren. Rund 200 000 Pflanzen werden auf metallenen Gerüsten zwischen den Balkonen wachsen, fünfzehn Sorten, die meisten davon sind immergrün wie die Herzblättrige Bergenie, die Japan-Segge und der Kriechende Günsel. Robuste Gewächse, die in der Höhe Wind und Wetter trotzen und das Mikroklima am Haus verbessern sollen. Das Grün werde 20 Prozent Fassade bedecken, verspricht Projektentwickler Immobel aus Brüssel.

Birgit Ochs Verantwortliche Redakteurin für „Wohnen“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge



Besser als nichts, sagen die einen wie Alexander von Birgelen, Professor am Institut für Urbanen Gartenbau an der Hochschule Geisenheim, die der Meinung sind, dass es Leuchtturmprojekte brauche, um Entwicklungen weiterzutreiben. In erster Linie gutes Marketing, sagen die anderen wie Architektin Natalie Eßig, Professorin an der Hochschule München, Fachgebiet Bauklimatik, die Zweifel hegen, ob in diesem Fall Aufwand und Ertrag im Verhältnis stehen. Wenn sie den Ansatz nicht ohnehin falsch finden.