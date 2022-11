Ziersalbei : Der perfekte Begleiter

Aktualisiert am

Hätte diese Pflanze einen Insta­gram-Account, sie würde rasant viele Follower bekommen. Erst recht nach diesem trockenen Hitzesommer. Ziersalbei entwickelt sich immer mehr zu einem begehrten Requisit in unseren Gärten. Denn längst werden neben seiner filigranen Ästhetik auch die vielen positiven Eigenschaften entdeckt.

Viele, wenngleich nicht alle Sorten sind wahre Trockenheitskünstler, dazu Sonnenanbeter, brauchen kaum oder wenig Wasser, sind sehr robust. Und gerade in Zeiten von Klimawandel und Artensterben besonders wichtig: Viele Ziersalbeisorten sind auch (überlebens)wichtige Nahrungsquelle für eine Vielzahl von Insekten.

Der medizinische Echte Salbei (Salvia officinalis), seit Jahrhunderten bewährtes Heilmittel aus dem Klostergarten, ist in der Küche als würzige Ingredienz geschätzt. Sein hübscherer Verwandter, der Ziersalbei, ist neuer Star im sommerlichen Beet sowie in den trendigen naturnahen Wiesen- und Präriepflanzungen. Erstaunlich ist sein Artenreichtum, weltweit gibt es rund 900 Arten der Gattung Salvia, und es werden immer noch neue entdeckt.

Die Zahl der Züchtungen (Hybriden) dagegen „ist unüberschaubar geworden“, sagt Frank Fischer. Jedoch, wenn einer den Überblick hat über Salvien, dann er. Seit er sich vor mehr als zwanzig Jahren in diese Pflanze verliebte, ist er zum Fachmann geworden, hat passioniert gesammelt, gezüchtet, tauscht sich mit internationalen Experten aus. Als die eigene Sammlung überbordete, eröffnete er 2016 in Umkirch bei Freiburg einen Schaugarten mit angegliederter Gärtnerei (www.franks-salvias.de). Mehr als 500 Arten und Sorten können dort bewundert werden.

Bereits bei den Winterharten hat man die Qual der Wahl. Klassiker sind heimische Wildstauden wie der violette oder rosa Wiesensalbei (Salvia pratensis) – hinreißend die weiße Sorte „Swan Lake“, der seinem Namen entsprechend ideal in Pflanzungen mit Wiesencharakter passt: „Da macht er sich super.“ Eigentlich ein Frühlingsblüher, sei er nach einer Phase des Fast-Vergessens jetzt wieder gefragt, „denn er kommt prima zurecht mit jedem Wetter“.

„Sie vereinen alles, was wir demnächst wollen und brauchen"

Wer die intensive Selbstaussaat fürchte, der solle jedoch lieber die Finger davon lassen, „oder nach der Blüte abschneiden!“ Dann remontiere er sogar. Für Wiesenareale und Beete bestens geeignet ist der sehr beliebte Steppen-Salbei (Salvia nemorosa).

Neben der Wildform mit ihren lockeren blau-violetten Blütenständen gibt es zahlreiche Züchtungen wie den hochwüchsigen ’Amethyst‘ mit rosa Lippenblüten in purpurvioletten Kelchen, den niedrigeren ’Blauhügel‘ in leuchtendem Blau, ’Ostfriesland‘ mit violettblauen Blütenähren oder ’Schneehügel‘ in strahlendem Reinweiß. Alle vier sind seit Jahrzehnten Bestseller des Züchters Ernst Pagels.

Und Fischer hat weitere Favoriten. Da ist der Muskateller-Salbei (Salvia sclarea), „zwar nicht sehr langlebig, samt sich aber gut aus“. Vor allem die Sorte ’Vatican White‘ empfiehlt er. „Eine mächtige schöne Pflanze, die braucht, einmal eingewachsen, im Sommer nicht mal einen Schluck Wasser!“ Obendrein sei sie eine tolle Trachtpflanze für Insekten. Wer kargen Boden habe, der freue sich über die alte, zu Unrecht vergessene verticillata ’Purple Rain‘, „sehr robust, wächst nach der ersten Blüte selbst nach Totalschnitt bereitwillig erneut“.

Sein Liebling ist der Nordafrikanische Salbei (Salvia barrelieri), eine reine Wildart, „bei mir hier zuverlässig winterhart, langlebig, bis zu ein Meter hohe Blütenrispen, ein super Klima-Gewinner“. Nach der Blüte werde er bräunlich, „auch schön“, findet Fischer, „so was muss künftig mehr ins Beet, unser ästhetischer Blick muss sich ändern, immer nur frisches Grün geht nicht mehr“.