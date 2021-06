Zierlauch für den Garten : Die Ballsaison ist eröffnet

Wer wird in diesem Frühsommer die Königin im Garten? Gute Chancen auf den Titel hat die ein Meter hohe ’Lucy Ball‘ mit den außerordentlich großen Blütenkugeln in intensiv klerikalem Violett. Ebenbürtige Konkurrenz ist ’Purple Sensation‘, deren kleinere, satt purpurviolette Blütenbälle mit Fernwirkung punkten. Die Königskrone geht eindeutig an ’Globemaster‘, dessen gigantische Blütenbälle mit einem Durchmesser von 25 Zentimetern in magisch-metallischem Ame­thystton glänzen. Seit fünfzig Jahren ist er ein blühendes Ausrufezeichen im Beet – und damit längst ein Klassiker.

Gerade beginnt die Saison der wie auf Spitzen tanzenden Zierlauche (Allium), die ein besonders anmutiges Blüten-Ballett aufführen. Vor allem die hohen Zierlauche schweben leichtfüßig – oder besser leichtblütig – mit ihren meist exakt kugelrunden Blütenbällen über Stauden und Gräsern und ziehen mit geballter Schönheit die Blicke auf sich. Meist setzen sich die Kugeln aus vielen winzigen sternförmigen Blüten zusammen, das macht ihren Reiz aus: opulente Fernwirkung und entzückend filigran von Nahem. Gleich zwei Rekorde bricht Allium Giganteum, die Art blüht mit am spätesten (Juni/Juli) und ist mit einer Höhe von 1,50 bis 1,70 Meter das höchste Lauchgewächs. Weniger hoch, aber dafür geradezu majestätisch wirkt ’Ambassador‘, dessen sehr kompakte Barock-Bälle in besonders intensivem dunklem Violettrosa leuchten.