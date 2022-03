Wohnpsychologie : Warum uns spontaner Besuch zunehmend überfordert

Ding-dong, es läutet an der Tür. Oh Gott! Der Bewohner, der es sich am Sonntagnachmittag gerade im Jogginganzug auf der Couch gemütlich gemacht hat, zuckt, von der Glocke aufgeschreckt, kurz zusammen. Wer mag das bloß sein? Ein Kribbeln durchzieht den Körper, und die Gefühle schwanken zwischen freudiger Aufregung und schlimmsten Befürchtungen darüber, wer da wohl auf der Türschwelle steht: der beste Freund, der ein Bier zischen will (super!), der Nachbar, der die ausgeliehene Bohrmaschine zurückgibt (ok), oder die Schwiegermutter (geht so)? Schnell werden die auf dem Boden herumliegenden Klamotten aufsammelt und die Essensreste in die Küche gebracht. Die Tür geht auf: „Hallo, komm doch rein!“

Anne-Christin Sievers Redakteurin in der Wirtschaft.

So war das früher öfter, wir haben uns überraschen lassen. Nur: Es kommt heute kaum noch vor, dass jemand unangemeldet die Klingel drückt – und wenn, dann ist es der Bote von Amazon, DHL und Co. Und selbst der lässt sich mittlerweile bis auf die Minute genau nachverfolgen. Wird kein Paket erwartet, bleibt die Tür zu. Ganze Berufsgruppen sind dem zum Opfer gefallen: vom Staubsaugervertreter über den GEZ-Rundfunkgebühreneintreiber bis hin zum Bofrost-Mann. Und die Pandemie hat die Neigung, Menschen hereinzubitten, sicherlich auch nicht erhöht.