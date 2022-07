Nachhaltige Wandfarbe : Welche Ökowandfarbe eignet sich am besten für meine Wohnung?

Was an die Wand kommt, wirkt sich auf Raumklima und Wohngesundheit aus. Bild: Getty/Bearbeitung F.A.S.

Der Einzug in die neuen vier Wände steht an, die Wohnzimmerwand hat mit den Jahren Flecken bekommen, das Babyzimmer soll schön eingerichtet werden – manchmal braucht die Wohnung einfach frische Farbe. Aber welche? Früher fuhr man zum Baumarkt, kaufte den größten und günstigsten weißen Plastikeimer, den es gab,und legte los. Doch in Zeiten, in denen nachhaltiges und gesundes Wohnen eine größere Rolle spielt, denken viele länger darüber nach, was sie da eigentlich an ihre Wände streichen.

Anne-Christin Sievers Redakteurin im Ressort „Wohnen“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Denn herkömmliche Innenraumfarben enthalten Stoffe, die Umwelt und Gesundheit schaden können, wie künstliche Pigmente, Bindemittel und Weichmacher. Chemische Lösungsmittel beispielsweise machen die Farbe streichfähig und sorgen für eine gute Deckkraft. Die flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) dünsten aber lange aus und können bei den Bewohnern, die sie über die Raumluft einatmen, Übelkeit, Schwindel und Kopfschmerzen auslösen – außerdem gelten sie als krebserregend. „Auch normale Dispersionsfarben auf Wasserbasis können für Allergiker problematisch sein, weil sie teilweise mit Konservierungsstoffen aus der Gruppe der Isothiazolinone haltbar gemacht werden, die häufiger zu Kontaktallergien führen“, erklärt Kerstin Effers, die als Chemikerin im Bereich Umwelt und Gesundheitsschutz bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen arbeitet. Gerötete Augen, juckende Hautausschläge und Reizungen der Atemwege sind die Folge. Die Hersteller konventioneller Wandfarben verwenden zudem synthetische Stoffe, die als Schadstoffe oder Mi­kroplastik in die Umwelt gelangen können.