Trend zum Hüter : Zwei Zimmer, Küche, Concierge

Nicht nur in besseren Wohnanlagen sitzt zunehmend Empfangspersonal am Eingang. Es soll für die Sicherheit der Bewohner sorgen und soziale Anlaufstelle sein. Doch nicht jeder will dafür bezahlen.

Hanne Frankl erinnert sich noch immer mit Schrecken. Nach einem technischen Fehler in einem Münchner Umspannwerk waren mehrere Stadtteile Münchens ohne Strom. Das Problem: Kühltruhe und Kühlschrank waren voll, Frankl aber war weit weg im Urlaub. „Und ich hatte keine Ahnung, ob die Geräte von sich aus wieder anspringen.“

Tatsächlich war der Stromausfall aber für die Rentnerin kein Problem. Sie rief den Concierge ihrer Wohnanlage an. Der nahm den hinterlegten Schlüssel, schaute nach dem Rechten und konnte die Urlauberin beruhigen. Es war alles in Ordnung und Frankl nicht zum ersten Mal froh über die Entscheidung, ihr Haus am Münchner Stadtrand gegen eine Wohnung mit Concierge-Service mitten in München getauscht zu haben.