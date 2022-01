Antike Rundöfen : Heißer Schwede!

Von einem Kachelofen träumen viele. Hasso Komp besitzt mehr als hundertfünfzig. Was macht er mit all den antiken schwedische Rund- und Vierkantöfen?

Im Schwedenhaus der Familie Komp im hessischen Lollar ist es wohlig warm. Nicht nur in der rustikalen Stube mit der holzgetäfelten Decke, sondern auch im luftig-hellen Wohnzimmer. Gleich drei Kachelöfen spenden Wärme. Die hohe Ofendichte in diesem Einfamilienhaus kommt nicht von ungefähr. Im Laufe mehrerer Jahrzehnte hat der heute achtzig Jahre alte Hausherr zwischenzeitlich mehr als 800, vornehmlich schwedische Rundöfen zusammengetragen. „Insofern ist das nur ein kleiner Ausschnitt“, lächelt Hasso Komp.

Während Sammler von, sagen wir, Vintage-Gitarren ihre Trophäen an die Wand hängen, Liebhaber von Eulenfiguren oder Uhren sie in eigenen Vitrinen präsentieren oder Oldtimer-Fans sich ein Ensemble in die Garage stellen, ruht ein Großteil der Öfen inventarisiert, in Einzelteile zerlegt und in Kisten verpackt in Lagerräumen. Manche hat seit fünfzig Jahren niemand mehr ausgepackt.

Gerade mal Mitte zwanzig war Hasso Komp, als das Faible für alte Kacheln erwachte. Die Frage seiner Tochter Anna, wie man sich so jung für so etwas Altes interessieren könne, quittiert er mit einem Achselzucken. Mit Leidenschaften ist das schließlich so eine Sache.

Kaufen, sichern, lagern

Komp war damals beruflich in Wien und privat mit einem kunstbegeisterten Freund immer wieder auf Entdeckungstour in Bauernhäusern. „Im Alpenraum gibt es wunderbare Ofen-Exemplare.“

Doch es waren die späten Sechziger- und frühen Siebzigerjahre, die neue Ölheizung verdrängte die Öfen als einstiges Herz des Hauses, und die beiden Freunde kauften, was die Bauern nicht mehr haben wollten. Ohne Ziel, aber mit Jagdinstinkt. „Kaufen, sichern, lagern – das Ganze ist letztlich aus chaotischen Verhältnissen geboren“, sagt der Geschäftsmann im Rückblick.

Heute besitzt er noch etwa 150 der zusammengetragenen Stücke. Im großen Stil war die Sammlung gewachsen, nachdem er über seine schwedische Frau auf die Rundöfen in ihrer Heimat aufmerksam wurde. Komp war begeistert. Ein schwedischer Kachelofenmeister wurde für den Sammler zum Vermittler. Per Güterzug kamen die Öfen nach Deutschland. „Wir reden nicht über fünf oder zehn, sondern von 250 und 300 Exemplaren“, sagt Komp.

Nach dem Dreißigjährigen Krieg hatten die Schweden, die bis dahin diese Art des Heizens nicht kannten, den besonders schlanken und bis zu 2,60 Meter hohen Ofentyp nach dem Grundofenprinzip entwickelt. Dabei hätten sie sich wohl am Schweizer Turmofen orientiert. Die runde Form hat den Vorzug, dass es keine toten Strahlungswinkel gibt. Im protestantischen Schweden setzten die Ofenbauer auf eine stark reduzierte Gestalt. „Das sind keine ornamentalen Wuchtbrummen, sondern sehr schlichte Körper“, sagt Komp.

Die einfachsten Öfen sind glatt, weiß und streng. Andere haben einen modellierten Fuß- und Mittelsims und sehen mit leicht verspieltem Fries und Krönchen etwas aufwendiger aus. Manche zieren florale Dekore, seltener sind solche mit farbigen Kacheln wie Petrol.

Bis der Ofen in Schweden und anderswo zum markanten innenarchitektonischen Detail werden sollte, dauerte es. Erst Ende des 19. Jahrhunderts begannen Architekten in Wien wie in Darmstadt sich des Kachelofen-Designs anzunehmen. Diese Öfen wurden zu Hinguckern.

In Schweden setzte sie der Planer Ferdinand Boberg in Szene. Von ihm stammen einige Jugendstil-Exemplare, die in Komps Besitz gelangten, von denen er die meisten inzwischen weiterverkauft hat. Zwei stehen zum Beispiel in einem Haus bei Frankfurt, einer in Würzburg. Ein weiterer „Boberg“ ziert einen ungewöhnlichen Neubau in Dortmund. Nicht zufällig ist der dortige Bauherr ein Architekt. Auch ein, vielleicht der einzige, nachweislich nach einem Entwurf des preußischen Baumeisters Schinkel gebaute Ofen gehörte eine Weile zur Sammlung. Der Fries mit dem preußischen Adler sehe nichts aus, urteilte Frau Komp. Für das Exemplar fanden sich Käufer aus Zürich.

Denn irgendwann war es doch nicht mehr nur ums Besitzen und Habenwollen gegangen. Zwei Öfen hatte Komp in sein 1980 gebautes Haus integriert. Der dritte Ofen im Stil der Postmoderne ist ein Eigenentwurf. „Ich dachte, ich müsste der Nachwelt etwas hinterlassen, aber das war eine Schnapsidee“, winkt er ab. Der imposante Ofen ging nicht in Serie, wirtschaftlich war er ein Flop.

Ohne Expertenwissen geht es bei antiken Öfen nicht

Und all die eingelagerten Unikate? Komp hatte schon in den Siebzigern zu annoncieren begonnen. Dann und wann meldeten sich Architekten und Bauherren, die ein altes Haus sanieren, oder solche, die ihren Neubau in Sichtbeton behaglicher gestalten wollten. Seine Sammlung hat er in ein Unternehmen namens GITA eingebracht, das auch Replikate verkauft.

Um diesen unkomplizierteren Teil des Ofengeschäfts kümmert sich inzwischen Tochter Anna. „Was neu angeboten wird, sieht nur so aus, ist innen aber vollkommen anders“, stellt Komp klar. Während Käufer für die Nachbildungen je nach Größe und Ausführung einen Betrag zwischen 6000 und gut 7000 Euro hinlegen, gibt es einfache antike Öfen schon etwas günstiger. Besondere Stücke allerdings können auch um die 23 000 Euro kosten.

Mehr zum Thema 1/

Für Aufbau und Inbetriebnahme der antiken Stücke ist Expertenwissen nötig – und das gibt es mittlerweile kaum noch. Etwa eine Woche dauert der Aufbau eines alten Ofens. In einer Hochphase konnte Komp auf vier erfahrene Kachelofenbaumeister setzen, heute sind es noch zwei. „Aber das ist endlich.“