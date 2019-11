Neue Untersuchung : Warum es in Deutschland so viele Mieter gibt

Es ist eine bemerkenswerte Statistik: In keinem anderen Land der EU und in kaum einer anderen Industrienation der Welt ist der Anteil der Wohneigentümer in der Bevölkerung so gering wie in Deutschland. Knapp 45 Prozent der Haushalte wohnen in ihren eigenen vier Wänden. Der Durchschnitt in der Industriestaatenorganisation OECD liegt dagegen weit oberhalb der deutschen Quote bei etwa 70 Prozent.

Maja Brankovic Redakteurin der Frankfurter Allgemeinen Woche. F.A.Z.

Dieser Umstand hat Folgen – für den Vermögensaufbau der Menschen und die Vermögensverteilung im Land. Denn die niedrige Wohneigentumsquote dürfte ein wichtiger Grund dafür sein, warum es vielen Deutschen schwerfällt, Vermögen aufzubauen. Während aktuell die reichsten 30 Prozent der Haushalte zum Großteil Eigentümer sind, handelt es sich bei den untersten 50 Prozent in der Vermögensverteilung fast ausschließlich um Mieter.