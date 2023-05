Jetzt steigen auch die Mieten in den mittelgroßen Städten stark. Haben die Deutschen keine Lust mehr auf das Leben in der Großstadt?

Dormagen, Hameln oder Del­menhorst: Drei mittelgroße Städte, die wohl nur die wenigsten mit Immobilienhype, Marktüberhitzung und Mietpreissprüngen in Verbindung bringen. Und doch stehen sie beispielhaft für eine neue Entwicklung: Während in vielen Großstädten die Kaufpreise in diesem Jahr zurückgegangen sind und es bei den Mieten aufgrund des ohnehin schon hohen Niveaus und Preisbremsen nicht mehr viel Luft nach oben gibt, ziehen die Mieten in vielen Mittelstädten stark an. In den drei genannten Städten haben sie sich um bis zu 18 Prozent erhöht.

Wer auf die Landkarte blickt, dem erschließt sich schnell, warum. Dormagen liegt am Rhein, direkt zwischen Düsseldorf und Köln, Delmenhorst grenzt westlich an Bremen, und von Hameln ist es nicht weit bis nach Hannover. Aber die Preise sind nicht nur in den Orten gestiegen, die besonders gut angebunden sind. Insgesamt haben sich die Mieten in 99 von 110 Mittelstädten verteuert, die das Immobilienportal Immowelt untersucht hat. Gleichzeitig verdoppelte sich die Nachfrage nach Wohnungen in den Städten mit 50.000 bis 100.000 Einwohnern.