Schwedischer Wohnungsmarkt : Platz 674. 720 auf der Warteliste

In Schweden werden die Mieten ausgehandelt wie in Deutschland die Tariflöhne. Das hat seine Tücken auf einem hoch umkämpften Wohnungsmarkt.

In Schweden haben nicht bloß die Lokführer und die Metallarbeiter eine Gewerkschaft, sondern auch die Mieter. Ihr Chef heißt Erik Elmgren, und demnächst beginnt für ihn und seine 120 Unterhändler in den Städten und Gemeinden die alljährliche Hochsaison. Jeden Herbst verhandeln sie nämlich mit den Vertretern der Wohnungswirtschaft über die Preise für die zusammen 1,6 Millionen Mietwohnungen in Schweden. Gerade so, wie Arbeitgeber und Arbeitnehmer um Tarifverträge ringen.

Sebastian Balzter Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge



Deutsche, die auf dem Wohnungsmarkt an individuelle Abmachungen gewöhnt sind, müssen am schwedischen System schon diesen Kollektivgedanken als exotisch empfinden. Noch toller wird es, wenn Mieter-Anführer Erik Elmgren über seine Verhandlungsbasis für die Mieten zu reden beginnt. Dann geht es nicht so sehr um Angebot und Nachfrage. Sondern vielmehr um den Grundriss, den Modernisierungsstand und die Ausstattung der Wohnung. Und erst zum Schluss auch noch um die Frage, ob das Haus nun im Speckgürtel von Stockholm steht oder in der nordschwedischen Einöde.