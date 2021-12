Walnussbäume : Diese Nuss ist erste Wahl

Aktualisiert am

Wer die Superfrucht ernten will, braucht vor allem eines – Geduld. Doch das Warten lohnt sich.

Walnuss in Gelb vor dem Wohnhaus im Aboretum Grenzenlust. Bild: Marion Nickig

Jetzt in der Weihnachtszeit ist sie in aller Munde: die Walnuss. Die Früchte des meist majestätischen Baums gelten als eines der gesündesten Lebensmittel überhaupt. „Walnüsse, das ist Bewusstsein für Tradition, Erinnerungen an die Kindheit und ganz viel Emotion. Walnüsse gehören einfach auf den Weihnachtsteller, ebenso wie Nüsse knacken für die Weihnachtsbäckerei“, zählt Vivian Böllersen auf.

Sie hat sich der Frucht mit dem köstlichen Kern verschrieben, verfasste nach dem Landwirtschaftsstudium ihre Diplomarbeit über sie und pachtete 2015 etwa 4,5 Hektar Land im nördlichen Brandenburg, wo sie zweihundert Bäume in dreißig Sorten anpflanzte. Zwei Jahre später wurde die 34 Jahre alte Großstädterin aus Berlin-Neukölln endgültig zum Landei, zog mit Mann und Kind ins Dorf Herzberg, rund vierzig Kilometer von der Plantage entfernt.