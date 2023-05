Bis 2030, in nur sieben Jahren, sollen rund 40 Prozent der Emissionen von Kohlendioxid (CO 2 ) im Gebäudesektor gesenkt werden. Das ist so viel wie in 30 Jahren zuvor. Rund 75 Prozent der Haushalte werden fossil beheizt. Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) soll von 2024 an die Heizwende einläuten. Kern des Gesetzes ist der Umstieg auf die erneuerbare Wärmeversorgung. Das Ziel ist notwendig und klar; das Tempo jedoch extrem ambitioniert. Damit das gelingen kann, sollte die Politik diese neun Vorschläge beachten.

1. Wärme und nicht nur Strom

Die Energiewende ist stromfokussiert. Die Regierung verfolgt die Strategie, die Wärmeversorgung von Gebäuden überwiegend zu elektrifizieren, über Wärmepumpen. Alternativen sind inzwischen erlaubt, aber teils erschwert. Dabei sind die Defizite offensichtlich: Strom ist heute fast zur Hälfte erneuerbar, aber Wärme nur zu 17 Prozent und Verkehr sogar nur zu 7 Prozent. Die Energiewende gehört diversifiziert: Zu Wind- und PV-Strom muss erneuerbare Wärme hinzukommen, über Erdwärme, Bioenergie und Solarthermie. Für die Versorgungssicherheit sind Speicherkapazitäten und grundlastfähige Quellen unabdingbar. Alles andere ist preistreibende Verknappung.