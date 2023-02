Teures Badevergnügen: In Vouliagmeni kosten schon zwei Strandliegen samt Sonnenschirm einen dreistelligen Betrag am Tag. Bild: Getty

Mykonos, Santorini, Paros – diese Namen lassen nicht nur Herzen von Urlaubern, sondern auch von Immobilieneigentümern höher schlagen. Glücklich, wer hier ein Haus oder eine Wohnung besitzt. Nirgendwo sonst in Griechenland zahlen Käufer höhere Quadratmeterpreise als auf diesen Ky­kladen-Inseln. Nur in Vouliagmeni kosten Häuser und Wohnungen noch mehr.

Vouliag- wie bitte? Nie gehört? So geht es vermutlich den meisten Nichtgriechen, wenn von dem Vorort im Süden Athens und Griechenlands erster Adresse die Rede ist. Doch fragt man Georg Petras, CEO von Engel & Völkers Griechenland, dann ist dieser Küstenabschnitt „schöner als die Cote d’Azur“.

„Da stellt sich sofort ein exklusives Inselgefühl ein“

Ähnlich wie das einstige Fischerdorf Saint-Tropez hat sich auch Vouliagmeni im Laufe der Jahrzehnte vom völlig unspektakulären Nest zum Anziehungspunkt der Hautevolee entwickelt. Von den Reichen und Mächtigen dieser Welt waren schon viele dort: die frühere Präsidenten- und spätere Reedergattin Jackie Onassis zum Beispiel, Südafrikas erster schwarzer Präsident und Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela, der ehemalige britische Premier Tony Blair, die US-amerikanischen Showgrößen Jane Fonda und Frank Sinatra. Um nur ein paar Namen der illustren Gäste zu nennen. Sie alle zog es an den traumhaften Astir Beach und ins legendäre Astir Palace Resort, das heute zur Hotelgruppe Four Seasons gehört und eine der Top-Anlagen des Landes ist. Den Namen Vouliagmeni haben sich von den prominenten Urlaubern vermutlich auch nur die wenigsten eingeprägt. Sie werden sich einfach an einen so zauberhaften wie mondänen Ort bei Athen erinnert haben.

Wenn nicht gerade Rushhour ist, braucht Immobilienexperte Petras von seinem Büro im Zentrum der griechischen Hauptstadt keine 35 Minuten mit dem Auto in den Küstenort. Dort erwarten den Städter ein für Griechenland untypisches Tropen-Flair mit Palmen, einer geschützten Bucht und türkisblauem Wasser. „Da stellt sich sofort ein exklusives Inselgefühl ein“, sagt Petras und fügt gleich an, welchen Preis das in dieser Spitzenlage haben kann: bis zu 140 Euro für eine Tagesstrandkarte inklusive Leihgebühr für zwei Strandliegen und Schirm. Wer im Jahr 7000 Euro für eine Mitgliedschaft im Astir Beach Club investiert, sichert sich das ganze Jahr über Zugang zum nobelsten Strandabschnitt nebst der dazugehörigen An­nehmlichkeiten.

Reiche Athener haben hier ihren Zweitwohnsitz

Vouliagmeni ist der Wohnsitz griechischer Reeder, Unternehmer und Fußballprofis. Auch der Eigentümer des Erstligisten AEK wohnt dort, weiß Makler Petras. Einige von ihnen haben den illustren Flecken gleich zu ihrem Hauptwohnsitz erkoren. Vor allem im Ortsteil Lemos, jenem Abschnitt, der ins Meer ragt und auf dem sich auch das Four Seasons befindet, stehen die Anwesen der Dauerresidenten. Durch Lemos zieht sich auch die teuerste Straße von Vouliagmeni – die Apollonos. Sie ist gewissermaßen die allererste Adresse der Top-Lage. Wer hier kauft, muss sich laut George Petras auf Quadratmeterpreise von 15.000 bis 25.000 Euro einstellen. „Das ist absolute Oberklasse“, sagt der Immobilienprofi. In den Verkauf kommt hier aber kaum etwas.

Vouliagmeni ist jedoch vor allem auch als Zweitwohnsitz vermögender Athener beliebt, die aus den nördlichen Stadtteilen der Hauptstadt an die Küste kommen. Früher rümpften die Großstädter die Nase über das langweilige Kaff am Meer, in dem nichts los war. Noch in den Achtzigerjahren schlummerte der Ort vor sich hin. Doch auch wenn das Kultur- und Shoppingangebot mit dem von Athen noch nicht mithalten kann, ist Vouliagmeni längst kein Ziel von Häme mehr, sondern begehrte Lage für ein zweites Zuhause. Vor allem der Ortsteil Kavouri bietet sich dafür an. Neben Villen stehen dort auch Mehrfamilienhäuser aus den Achtzigerjahren. Entsprechend ist das Preisniveau hier ein kleines bisschen niedriger als in Lemos, aber sehr weit entfernt davon, günstig zu sein. Denn das Angebot kann die Nachfrage bei Weitem nicht bedienen. „Und richtig guten Bestand haben wir hier nur ganz selten“, sagt der Immobilienfachmann.

Noch dominieren griechische Eigentümer

Nicht ganz so teuer sind dagegen Wohnungen und Häuser im Zentrum. Umgeben von Geschäften, Restaurants und Cafés zahlen Käufer hier nach Angaben des Engel & Völkers-Experten im­merhin noch in der Spitze Preise zwischen 5500 und 13.000 Euro.

Deutlich günstiger sind die Quadratmeterpreise, die das Onlineportal Spitogatos für Vouliagmeni nennt. Sogenannte High-End-Immobilien werden allerdings auch weniger über dieses Portal angeboten. Doch auch Spitogatos weist in einer Auswertung seiner Daten den Ortsteil Kavouri mit einem Quadratmeterpreis von mehr als 6600 Euro als teuerste Lage unter den südlichen Vororten Athens wie Griechenlands aus.

Noch dominieren griechische Eigentümer. Doch immer mehr Ausländer entdecken den Flecken im Westen der attischen Halbinsel. Zumal es vom Flughafen Athen-Eleftherios Venizelos keine halbe Stunde bis dorthin ist. Laut Spitogatos waren es im Herbst 2022 vor allem US-Amerikaner, Franzosen und Deutsche, die nicht nur in Athen selbst, sondern auch in den südlichen Vororten nach einer Immobilie suchten.

„Griechenland ist aus den negativen Schlagzeilen raus“, sagt Petras in Anspielung auf die schwierigen Jahre während der Finanzkrise. Durch die Pandemie sei das Land in der Außenwahrnehmung „vernünftig“ gekommen. Die Hauptkäufergruppe aus dem Ausland ist zwischen 45 und 60 Jahre alt. Viele hätten Griechenland als junge Leute mit dem Rucksack bereist. „Die alte Liebe ist zurück“, sagt Petras.