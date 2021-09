Volksentscheid in Berlin : Werden Wohnkonzerne bald entmachtet?

Der Kampf um niedrigere Mietpreise in Berlin geht in die nächste Runde. Nachdem das Bundesverfassungsgericht im April den Mietendeckel gekippt hat, soll nun ein Volksentscheid das Wachstum der Mietpreise stoppen. „Enteignung!“, rufen Aktivisten in Berlin, die zurzeit viel Gehör finden. Ziel ihres Angriffs sind alle Immobilienunternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen in Berlin. Bis zu 15 Unternehmen könnte es treffen, darunter Deutsche Wohnen und Vonovia.

Konkret fordern die Unterstützer der Initiative „Deutsche Wohnen & Co enteignen“, dass die Wohnungen der Konzerne in eine Anstalt öffentlichen Rechts übergehen. Was wie eine Kleinbewegung sozialistischer Träumer anmutet, ist laut Umfragen aber ziemlich real: Rund 47 Prozent der Wähler befürworten demnach die Vergesellschaftung.

Für einen Erfolg braucht es eine einfache Mehrheit der Wählerstimmen. Mindestens ein Viertel der Wahlberechtigten muss daran teilnehmen. Angesichts des Wahltermins dürfte das kein Problem sein. Die Abstimmung über die Vergesellschaftung großer Immobilienkonzerne findet am selben Tag statt wie die Bundestagswahl und die Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses, am 26. September.

Volk gegen Immobilienkönige

Die Rebellion erinnert an so manches Kapitel in den Geschichtsbüchern – den Sturm auf die Bastille aus Protest gegen den willkürlichen König oder an die Enteignungen in der DDR. Das Ziel ist ähnlich: Machtverhältnisse zu ändern. Heute soll ein einfaches Kreuz auf dem Wahlzettel reichen. „Ja, dürfen die denn das?“, soll der österreichische Kaiser Ferdinand I. gefragt haben, als das Volk 1848 die Straßen zur Revolution stürmte. Dieselbe Frage stellt sich auch jetzt: Ja, darf das Volk die Immobilienkönige einfach so entmachten?

Die Initiatoren berufen sich auf Artikel 15 im Grundgesetz. Dort steht: „Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden.“ Seit seiner Einführung im Jahr 1949 wurde dieser Artikel noch nie angewandt.

Der Berliner Senat hat deshalb drei Gutachten beauftragt. In allen kommen die Juristen zum selben Schluss: Ja, eine Vergesellschaftung kann legal vertretbar sein. „Es muss dafür ein Gemeinschaftszweck vorhanden sein“, sagt Reiner Geulen, Verfassungsjurist und einer der Gutachter. „In diesem Fall ist er durch den desolaten Berliner Wohnungsmarkt begründet.“ In den letzten sechs Jahren ist der Quadratmeterpreis um 28 Prozent gestiegen, 10,49 Euro je Quadratmeter zahlen Mieter zurzeit durchschnittlich. Im Vergleich zu anderen deutschen Städten liegt das zwar im Mittelfeld, „in Berlin steigt das Mietpreisniveau aber am stärksten“, so Michael Voigtländer, Immobilienökonom am IW Köln.

Die Sache mit dem Volkswillen

84 Prozent des Wohnungsbestands in der Hauptstadt entfallen auf Mietwohnungen. Somit treffen die steigenden Mietpreise einen Großteil der 3,6 Millionen Berliner – darunter viele Wähler. Politiker aller Parteien werben in ihren Programmen für bezahlbares Wohnen. Wobei das Wort „bezahlbar“ Interpretationsspielraum lässt. Bezahlbar ist ja theoretisch alles – aber nicht für alle.

Der Volksentscheid soll das ändern. Fälschlicherweise wird dabei häufig von einer Enteignung gesprochen – auch von der Initiative selbst –, doch juristisch korrekt ist in dieser Debatte der Terminus „Vergesellschaftung“. Schließlich sollen die Wohnungen in eine Gemeinschaftsform übergehen. Rechtlich umstrittener ist, wie hoch die Entschädigung an die Immobilienkonzerne sein müsste. Marktwert oder geringer – hier scheiden sich die Geister. Der Berliner Senat geht von einer Summe zwischen 29 und 39 Milliarden Euro aus, die Initiative von 10 Milliarden.