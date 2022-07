Vier Fragen an Immobilienfachleute : „Die Gehälter können sich sehen lassen“

Bezahlt die Immobilienwirtschaft nach gut zehn Jahren im starken Aufschwung ihre Manager im Vergleich zu anderen Branchen überproportional gut?

Michael Psotta Redakteur in der Wirtschaft, verantwortlich für den Immobilienteil.



In den mehr als 16 Jahren meiner Tätigkeit als Berater in der Immobilienbranche habe ich diesen Aufschwung hautnah miterlebt. In der Tat ist es heute so, dass auf den obersten Führungsebenen, dem Segment, in dem wir uns bewegen und für das wir rekrutieren, weiterhin absolut adäquat und leistungsgerecht bezahlt wird – man partizipiert am Erfolg des Unternehmens, und definitiv sind die Gehälter generell überproportional, auch im Hinblick auf die Inflation, gestiegen. Die Gehälter in diesem Bereich können sich im Vergleich zu anderen Branchen sehen lassen. Sie liegen inklusive Erfolgsbeteiligung zwischen 700.000 und mehr als 1 Million Euro. Zu berücksichtigen ist dabei, dass es sehr viele Variablen gibt und die Vergütung für die gleiche Position je nach Unternehmensart und -größe durchaus gehaltlich sehr unterschiedlich gestaltet sein kann, insbesondere bei den nicht fixen Komponenten. Die Immobilienbranche hat sich in dem genannten Zeitraum weiterentwickelt, ist „erwachsen“ und deutlich komplexer geworden, damit sind auch die Gehälter und Gehaltskomponenten breiter gefächert und kompetitiver, denn heute ist die Branche mit anderen Industrien verzahnt, wie zum Beispiel der Finanz-, IT- und der Pharmabranche, in denen die Gehälter über denen der traditionellen Immobilienbranche, wie wir sie früher kannten, liegen.