Häuser mit schlechter Energiebilanz verlieren rapide an Wert. Für Käufer scheint das ein Vorteil. Wären da nicht die unberechenbaren Sanierungskosten.

Lage, Charme, Ästhetik? Wer eine Immobilie kaufen oder verkaufen will, kann sich darauf allein nicht mehr verlassen. Bild: Plainpicture

Im Altbau aufzuwachen, unter hohen Decken und über knarzenden Dielen, ist für viele der Immobilientraum. Stuckbänder, Kassettentüren, Sprossenfenster. Doch wie das so ist mit Träumen – irgendwann rüttelt jemand an der Schulter, und die Wirklichkeit quetscht sich kaltschnäuzig dazwischen. Zum Beispiel wenn es durch die einfachverglasten Fenster zieht, der Gasherd vor allem Geld verbrennt und die kalt-modrigen Stellen an der Außenwand nicht länger zu übersehen sind.

Anna-Lena Niemann Redakteurin im Ressort „Wohnen".

Das Traumbild bröckelt, weil die Energiepreise genau wie die Bauzinsen steigen, die Bundesregierung mit dem Gebäudeenergiegesetz den fossilen Abdruck des Wohnens deutlich verkleinern will und Handwerker schwer zu bekommen sind. Das hat drastische Folgen. Die Zeiten, in denen selbst einfache Altbauten auf dem Land rasant im Wert stiegen, sind erst einmal vorbei. Neuerdings machen Käufer einen Bogen um un- und schlecht sanierte Immobilien oder kaufen sie nur mit kräftigem Preisabschlag. Denn die Folgekosten für veraltete Häuser sind nur schwer zu kalkulieren.