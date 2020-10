Unordnung und Beziehung : Hilfe, mein Partner ist ein Messie!

Aktualisiert am

Wenn Chaot und Aufräumer zusammenleben, gibt es meistens Krach. Können auch Paare mit unterschiedlichen Ordnungsvorstellungen in einer Wohnung glücklich werden?

Was der eine Partner gemütlich findet, ist dem anderen Partner viel zu chaotisch. Bild: Anne Reibold

Der Rosmarinschinken muss im Kühlschrank ganz oben rechts liegen. Muss. Sonst kriegt Michael Mrozek Zoff mit Manuela, wenn sie nach Hause kommt. Links daneben die Fenchelsalami – und bloß nicht unten links in der Käseabteilung! Die Senfgläser sind wie Soldaten hintereinander nach Schärfesorten aufgereiht, von süß bis pfeffrig. Und die Joghurtbecher im Gelben Sack gehören blitzblank ausgespült, sonst wird der ganze Plastikmüll durchsucht und nachbearbeitet. Wenn Manuela in Fahrt ist, sucht sie auch nach Krümelspuren in der Küche, wenn sich ihr Mann zwischendurch ein Brot gemacht hat und fegt sie umgehend weg. Unter genervtem Gemurmel.

Die beiden Hannoveraner leben seit zwanzig Jahren zusammen – und streiten immer noch wie im ersten Jahr über das perfekte Haushaltsmanagement. Dabei übernimmt der Wirtschaftsingenieur Michael ungewollt die Rolle des Schlampers und seine Frau die der Perfektionistin. Und so wie es aussieht, werden sie in diesem Leben nicht mehr ein anderes Theaterstück zwischen Herd und Mülleimer aufführen als dieses rituelle Küchendrama in der Doppelhaushälfte.