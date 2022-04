Tipps für die Wärmepumpe : Auf zur neuen Heizung

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine verschärft die Wärmewende in den eigenen vier Wänden. Deutschland soll nicht nur in einigen Jahren mit immer weniger fossilen Energieträgern auskommen, sondern plötzlich auch auf Erdgas und Öl aus Russland verzichten. Die Ampelkoalition will laut dem neuen Entlastungspaket nun schon von 2024 an nur noch neue Heizungen erlauben, die zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. „Hierzu werden wir bei Industrie, Handwerk und Privathaushalten eine große Wärmepumpen-Offensive starten“, versprechen SPD, Grüne und FDP.

Jan Hauser Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Die Wärmepumpe zieht die Heizenergie aus dem Wasser, der Erde, der Außenluft oder Abluft und gilt damit als umweltfreundlich. Da sie ebenfalls Strom verbraucht, kann ihr Betrieb in schlecht gedämmten Gebäuden teuer werden. Zumal dürfte eine steigende Nachfrage die Preise treiben. Da stellt sich für viele Hauseigentümer die Frage, wie sie nun am besten vorgehen – gerade dann, wenn sie angesichts des russischen Vormarsches ohne Energie aus Russland auskommen, die eigene Energiewende ausrufen oder auch autarker als bislang leben wollen.