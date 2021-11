Ein mörderseelenschwarzes Haus inmitten eines 3200-Seelen-Nests am Schwarzwaldrand. Das muss einem doch schon aus der Ferne ins Auge springen! Aber das Gegenteil ist der Fall. Die Adresse stimmt, doch wo steckt das Haus?

Es liegt zwar in der Ortsmitte, aber auf einer Restfläche, dicht umschlossen von den Nachbarhäusern. Es duckt sich nicht weg, aber die Nachbarn kommen ihm so nah wie sonst nur in einer italienischen Kleinstadt und nicht in einer badischen. Und auch der Zuschnitt des Grundstücks ist speziell.