Klimawandel zerstört Gärten : „Der Park braucht Fürsorge wie ein nahestehender Patient“

Michael Hörrmann ist Vorsitzender des Vereins Schlösser und Gärten in Baden-Württemberg. Im Interview spricht er über gestresste Buchen in Zeiten des Klimawandels, lebendige Kunstwerke – und das Positive an einem Hitzesommer.

Ihr Verein „Schlösser und Gärten in Deutschland“ schlägt wegen des Klimawandels Alarm. Wie konkret sind schon jetzt die Schäden?

Durch den Klimawandel sind aktuell Schäden in unseren historischen Gärten entstanden, die einen massiven Verlust an kulturellem Erbe befürchten lassen. Dies ist kein regionales Phänomen, sondern in allen Schlossgärten Deutschlands bedrohliche Realität. Einige Beispiele: Im Schlosspark von Dyck bei Düsseldorf sind von 1500 Bäumen zweihundert geschädigt, sechzig davon mussten schon gefällt werden. Im Potsdamer Park von Schloss Babelsberg sterben momentan 200 Bäume, 50 sind schon abgestorben. Im Schwetzinger Schlosspark sind siebzig Prozent der Buchen beschädigt. Im Großen Park Dresden sind in den letzten zwei Jahren die kranken Bäume von 50 auf hundert gestiegen.

Das sind erschreckende Zahlen. Andererseits: Komplette Wälder sind wesentlich stärker bedroht, sind die nicht vorrangig?

Historische Gärten sind Teil unseres kulturellen Erbes, und sie sind lebende Kunstwerke. Sie sind unersetzbare Sacharchive der kulturgeschichtlichen und botanischen Forschung. Es sind Orte der Erholung, in denen zudem für alle Bürger kulturelles Erbe breitenwirksam vermittelt wird. Es sind Hotspots für den Tourismus. Und zunehmend sind sie auch Refugien der Biodiversität. Die Gehölze sind das Kapital dieser Gärten. Nun werden sie in ihrem Denkmalwert durch den Klimawandel erheblich geschädigt.

Aber kann man geschädigte Bäume nicht ersetzen?

Nein! In historischen Gärten, insbesondere in Landschaftsparks, haben die Bäume künstlerische, bildprägende Wirkung. Sie wurden von den Gartenkünstlern mit großer Absicht und sehr bewusst so geplant. Unsere Erhaltungsstrategien sind also immer denkmalpflegerische Aufgaben. Wir müssen die zentralen Bäume und Baumgruppen einzeln bewerten und für jeden individuelle Pflege- und Erhaltungskonzepte entwickeln.

Viele historische Gärten sind kostbare botanische Sammlungen von exotischen Gehölzen aus dem 18. und 19.Jahrhundert. Wie reagieren diese auf den akuten Stress durch Klimawandel?

Unsere historischen Parks waren die ersten globalisierten Gärten überhaupt, fast Arboreten, also Baumsammlungen. Durch diese Vielfalt an exotischen Altbaumbeständen bietet sich für uns ein enormes Potential für eine langfristige Sichtung klimaresilienter Baumarten. Dank der Sammelleidenschaft früherer Gartenbesitzer und Gartenkünstler können wir in historischen Gärten gut ablesen, welche Arten und Sorten von nicht heimischen Bäumen auf unseren Standorten langfristig gut wachsen. Und welche Bäume auch im Alter gut mit Trockenheit, Hitze oder Stürmen zurechtkommen. Das schafft wichtige Grundlagen für zukünftige Forschungen und Umsetzungen in die Praxis.

Und welche sind das?

Es hat sich erwiesen, dass Gehölze aus Nord- und Mittelamerika wie der Eisenholzbaum (Parrotia persica), die Sumpfzypresse (Taxodium) und der Amberbaum (Liquidambar styraciflua) mit dem aktuellen Klimawandel und dem dadurch bedingten Stress meist besser zurechtkommen als viele unserer heimischen Bäume. Auch der aus Asien stammende Schnurbaum (Sophora japonica) ist eine Alternative. Die beste Lösung ist natürlich, aus dem vorhandenen Genbestand, durch sogenannte Natur-Verjüngung unter eigenen Bedingungen, neue klimaresiliente Jungbäume zu ziehen. Das muss man rechtzeitig angehen, denn es dauert, bis ein Baum die entsprechende Größe hat. Wir müssen also deutlich mehr in Baumschulen investieren.