Von der Familie zur WG : Wenn sich Eltern eine Trennung nicht leisten können

Nicht einmal Corona trägt Schuld. Diesmal nicht. Die Pandemie ist Auslöser für vieles, nicht aber für unsere Trennung. Vor zwei Jahren hieß es: Schluss, aus, Ende, vorbei.

Trotzdem bleiben wir zusammen wohnen – nicht wegen unserer Kinder. Wer glaubt, ein Beziehungsende bedeute heute zwangsläufig auseinanderzuziehen, lebt womöglich nicht in einem Ballungszentrum. Für die meisten Großstadteltern gibt es keine filmreifen Abgänge verbunden mit dem Spruch: „Ciao, ich such mir eine neue Bude!“

Wir wohnen in Frankfurt am Main. Nur in München ist Wohnen in Deutschland noch teurer. Im Mittel müssen Mieterinnen und Mieter in deutschen Großstädten knapp 30 Prozent ihres Einkommens dafür aufwenden, um vier Wände temporär ihr Eigen nennen zu dürfen. Das haben Forscher der Berliner Humboldt-Uni errechnet. Eine Familie mit mittlerem Einkommen trifft das schmerzlich. Und die, die ganz wenig haben, existenziell.