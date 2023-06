Wer im Baumarkt Pflanzenerde kaufen will, kann leicht den Überblick verlieren. Zwar haben die Hersteller auf den kleinen, großen oder ganz großen Beuteln verlässlich irgendwo das Wort „Erde“ untergebracht. Trotzdem überwältigt das Angebot an verschiedenen Substraten, so der Fachbegriff, fast so wie das Molkereisortiment im Supermarkt. Zwar steht „Milch“ oder „Joghurt“ auf Legionen von Produkten, doch dahinter verbergen sich oft ganz unterschiedliche Fettgehalte oder Inhaltsstoffe.

Martin Gropp Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge





So gibt es Gemüse- und Hochbeeterde, Kräuter- und Anzuchterde, Grünpflanzen- und Palmenerde, Zimmerpflanzenerde oder Rosenerde. Neben den Paletten mit Rasenerde lagert wiederum die Orchideenerde, ein paar Regalmeter weiter folgen Balkonpflanzenerde und Balkonblumenerde. Über dem Fach mit der Zitrus- und Mediterranpflanzenerde finden sich Kakteenerde und Kartoffelerde. Und selbstverständlich darf eine keinesfalls fehlen: die gute, alte Universalerde.