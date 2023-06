Öffentliche Toiletten sind so übel wie notwendig. Man braucht nur an den letzten Besuch in einer dieser Bedürfnisanstalten zu denken. Ob der durchgeflieste Raum im U-Bahnhof, die zugige Waschbetonhütte an der Autobahn, in der es nie Toilettenpapier, dafür aber garantiert ein kaputtes Waschbecken gibt, oder die metallene Box am Rand des Stadtparks – am liebsten würde man einen weiten Bogen um diese Unorte machen.

Wäre da nicht dieses furchtbar dringende Bedürfnis. Wer doch hineinmuss, der wappnet sich mit Mundatmung gegen olfaktorische Attacken. Lachen zwingen zu Tippelschritten, manchmal zu beherzten Sprüngen über den Boden. Jetzt, in der Saison des offenen Schuhwerks, ist das besonders eklig. Bloß nichts anfassen und dann hoffentlich unbeschadet wieder raus aus der Kabine. Entsprechend schlecht ist die allgemeine Akzeptanz dieser Örtlichkeiten.