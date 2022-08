Energie- und Gaskrise : Mit diesen Tricks können Sie Wasser im Alltag sparen

„Oh, wird bei euch das Wasser abgestellt“, fragt die erwachsene Tochter, die nachmittags kurz zu Besuch ist. Sie sieht im Badezimmer einen gefüllten Zehn-Liter-Eimer stehen. Als wäre dies ein Vorrat. Ist es aber nicht. Das war eine Messung, die wir hier in der Wohnung kurz zuvor gemacht hatten, mit Duschkopf und Stoppuhr. Nun wissen wir: In einer Minute knapp neun Liter, so viel verbraucht also die Brause. Den Eimer nehmen wir nun peu à peu zur Toilettenspülung. Denn einfach so weggeschüttet wird hier im Moment so gut wie gar kein klares Wasser: Wir zählen in unserem Zweipersonenhaushalt jeden Liter, knausern, wo es geht, und verwenden das, was aus dem Hahn kommt, ruhig doppelt. Ein Selbstversuch in Zeiten der größten Dürre – kurz, erkenntnisreich. Einen Sonntag und einen Montag lang, nur um wenigstens das Gefühl für den Pro-Kopf-Verbrauch zu bekommen.

127 Liter Trinkwasser verbraucht der Deutsche im Durchschnitt am Tag, im Mittel bedeutet das jährliche Kosten von etwa 205 Euro pro Kopf. Schon seit bald zwanzig Jahren stagnieren die Verbrauchszahlen etwa auf diesem Niveau. Verbraucherschützer wie der Energiefachmann Alexander Steinfeldt vom Berliner Beratungsportal CO2online gehen davon aus, dass sogar noch weit mehr Wasser in privaten Haushalten eingespart werden könnte – wenn mehr Kenntnisse der Verbraucher über ihre ganz konkret verwendete Wassermenge vorhanden wären. Oft aber würden die Deutschen ihren Wasser-Zählerstand nicht einmal kennen, sagt Steinfeldt. „In Mehrfamilienhäusern werden Wasserkosten häufig für alle Wohnparteien umgelegt. So merkt niemand, ob seine persönlichen Sparanstrengungen überhaupt wirken.“ Immerhin: Derzeit steigen die Anfragen beim Portal CO2- online zum Kaltwasser-Check, einem standardisierten Verbrauchsrechner, an. Das Thema gewinnt an Aufmerksamkeit.