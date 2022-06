Arbeiten nach Corona : „Das Hühnerstall-Büro hat ausgedient“

Wie sollten Büros aussehen, damit Mitarbeiter gern in ihr Unternehmen zurückkehren? Immobilienfachmann Marian von Mitschke-Collande erklärt im Gespräch, was der Arbeitsplatz der Zukunft bieten muss.

Wird sich der Bedarf an Büroflächen nach der Corona-Pandemie wegen der Arbeit im Homeoffice verringern?

Michael Psotta Redakteur in der Wirtschaft, verantwortlich für den Immobilienteil. Folgen Ich folge



Das kommt darauf an, wo die Büroflächen liegen und wie deren Konzept ist. Wir selbst bauen gerade neben unserem Stammsitz in München den Business-Campus „DER bogen“ und merken hinsichtlich der Mieteranfragen das, was die Analysten der großen Maklerhäuser auch sagen: Die Anfrage zieht wieder an. Zumindest in Metropolen wie München und wenn das Konzept stimmt. Das liegt sicherlich auch daran, dass wir in München sehr branchendivers sind.