Oft ist er das schwarze Loch der Wohnung. Stockduster, chaotisch und endlos: der Flur. Doch gerade in Altbauwohnungen mit ihren engen Gängen hat er das Potential, Rezeption, Galerie oder erlesen kuratierte Boutique zu werden – ein echter kleiner Lebensraum für alle Generationen. Aber wie geht das, wenn die Bewohner beim Betreten des Hauses Schuhe, Fahrradhelme und Jacken auf den Boden feuern, offene Garderoben aussehen wie Lumpenberge und grelle Deckenlampen der Wohnhöhle den Charme eines Discounters verleihen?Heike Eckfellner, Einrichterin bei der Münchner Firma Christine Kröncke Interior Design, liebt das Thema Flure – gerade weil es nicht einfach ist. „Enge Flure in Wohnungen sind im Gegensatz zu großen Eingängen in Einfamilienhäusern eine tolle Herausforderung“, schwärmt sie. Sie arbeitet bei der Neugestaltung gerne mit drei Elementen, die die Lösung eigentlich ganz simpel machen: mit Einbauten, Spiegeln und ausgefallenen Tapeten. „Ohne Maßschränke von einem guten Schreiner wird es schwierig, den Flur aufzuräumen, und das ist entscheidend“, sagt die Interior Designerin. „Sobald Sneaker, Spielzeug oder Mäntel herumliegen, sieht es nicht schön aus.“ Für den Einbauschrank empfiehlt die Expertin Mut zum Individualismus: „Lassen Sie die Oberfläche tapezieren oder von einem Polsterer in Absprache mit dem Schreiner mit Stoff beziehen, das sieht großartig aus!“

Maßarbeit statt Meterware

Wer sich für Tapeten an den Wänden entscheidet, dem empfiehlt Heike Eckfellner auch hier Courage: „Bloß nichts Kleinkariertes, wählen Sie großflächige Muster oder witzige Motive, die Eyecatcher sind!“, sagt sie. Und falls es eine einfache Wandfarbe sein soll, ist alles besser als Weiß. „Schöpfen Sie aus dem Vollen, mit fröhlichen Farben!“, ist ihre Flur-Ansage. Eigene Kunden muss sie selbst oft in längeren Gesprächen von kräftigen Farben überzeugen. „Aber nachher hat man nur glückliche Gesichter, das kann ich Ihnen versichern!“, schwärmt sie. „Wenn Besuch kommt, ist der Wow-Effekt immer da, und selbst bei ausgefallenen Motiven gewöhnt sich das Auge nach drei Wochen daran.“