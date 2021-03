Aktualisiert am

Pflegetipps für den Rasen : So klappt’s mit dem grünen Teppich

Ein schöner Rasen erfordert Hingabe. Mit diesen Profi-Tipps verwandeln Sie Unkrautparadiese und braune Flecken in grüne Traumteppiche.

Jede Rasenfläche ist ein Kunstprodukt. Es gibt keine Pflanze, die Rasen heißt. Seit etwa 400 Jahren züchten Landhausbesitzer, Hobbygärtner und Greenkeeper einen Rasenteppich aus verschiedenen Grassamen. Rasen ist Spielfläche für ballverliebte Kinder, Stellplatz für die Sonnenliege, Wellness für die Augen und: jede Menge Hingabe. Denn ohne Pflege wird aus dem akkuraten Traumrasen schnell eine vermooste Tundra oder ein Unkrautparadies. Eine Pflegeanleitung im Jahreszyklus.

Der Winter sagt langsam ade, wildes Vogelgezwitscher kündigt den Frühling an, und die ersten Sonnenstrahlen lassen es in den Fingern kribbeln: Jetzt wird der Rasen auf Vordermann gebracht. Aber Moment. So lobenswert der Ansatz auch ist, noch ist Geduld gefragt. Der Rasen befindet sich im Winterschlaf und wächst erst, wenn die Bodentemperatur kon­stant bei mehr als 8 Grad liegt.