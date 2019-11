Teure Immobilien : Fürs Eigenheim braucht es reiche Eltern

Die urbane Mittelschicht ist frustriert: Selbst viele Besserverdiener können sich in den Metropolen kein Eigenheim mehr leisten. Da braucht es das Erbe der Eltern – was bedeutet, dass meist nur Sprösslinge vermögender Familien kaufen können.

Der geballte Frust steckte in einer kurzen Textnachricht: „Ich freue mich für Euch, dass ihr geerbt habt. Aber wir haben es nicht und können uns deshalb niemals so wie ihr eine Wohnung in unserem geliebten Charlottenburg leisten. Das macht mich total traurig und deshalb möchte ich auch erstmal keinen Kontakt mehr“, schrieb eine Berliner Freundin kürzlich der anderen. Zwei Akademikerpaare mit je zwei Kindern, alle gerade 40 geworden, Doppelverdiener und seit Jahren auf der Suche nach einer Eigentumswohnung.

Judith Lembke Redakteurin in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Doch ein Unterschied: Während das eine Paar aus vermögender Familie stammt, bleibt für das andere nach jeder Besichtigung die ernüchternde Erkenntnis, dass sie in ihrem Viertel wohl Mieter bleiben werden, obwohl beide arbeiten und eigentlich gut verdienen. Denn die erträumten 120 Quadratmeter kosten in der gewünschten Lage mittlerweile 800.000 Euro – und das ist trotz niedriger Zinsen nicht finanzierbar, vor allem, weil das nötige Eigenkapital fehlt.

„Ob sich jemand Wohneigentum anschafft, hängt in Deutschland zunehmend davon ab, ob die eigenen Eltern Vermögen besitzen“, sagt Michael Voigtländer. Der Immobilienökonom des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hat in einer Studie, die der F.A.S. exklusiv vorliegt, untersucht, warum die Wohneigentumsquote in Deutschland trotz historisch niedriger Bauzinsen stagniert – und bei Deutschen unter 35 Jahren sowie einkommensschwächeren Haushalten sogar rückläufig ist. Nach der Wiedervereinigung stieg die Zahl derer, die in Eigentumswohnung und Reihenhaus investierten, zunächst deutlich an. Doch seit 2011 verharrt die Eigentumsquote bei 44 Prozent der Haushalte. Weniger Hausbesitzer gibt es in Europa nur in der Schweiz. Als Gründe haben die Autoren einerseits gesellschaftliche Trends wie Versingelung und Urbanisierung ausgemacht: Immer mehr Menschen leben alleine, aber vor allem Paare kaufen ein Eigenheim. Die Städte wachsen, aber dort leben besonders viele Menschen zur Miete. Auch die steigenden Studentenzahlen spielen eine Rolle, da Akademiker später im Leben Eigentum bilden, als jene, die nicht studiert haben.

Wer keine vermögende Verwandtschaft hat, ist frustriert

Die wichtigste Erkenntnis der Studie aber lautet: Wohneigentum ist zunehmend eine Frage des elterlichen Vermögens. Erbschaften, Schenkungen oder eine Beleihung des Elternhauses bilden immer häufiger die Basis der Finanzierung. Das hat mit den gestiegenen Preisen zu tun, die immer mehr Eigenkapital erfordern. Seit 2011 sind die Hauspreise in Deutschland im Durchschnitt um 40 Prozent gestiegen, in Berlin haben sie sich, wie in anderen Großstädten auch, sogar mehr als verdoppelt.

Wer zur urbanen bürgerlichen Mittelschicht gehört und keine vermögende Verwandtschaft hat, ist zunehmend frustriert, weil die eigene Anstrengungen nicht ausreichen, um Eigentümer zu werden. Dazu fressen die steigenden Mieten einen immer größeren Anteil dessen auf, was einmal ins eigene Haus hätte gesteckt werden sollen. Denn das Streben danach ist ungebrochen, wie Befragungen zeigen: Bei den meisten Menschen jenseits der 35 gehören die eigene Altbauetage oder Doppelhaushälfte noch immer zum erstrebten Lebensmodell, so wie eine glückliche Partnerschaft, Kinder und der jährliche Sommerurlaub am Meer.