Teuerste Adresse in den USA : Kleinstadt der Superreichen

An extravaganten Immobilien herrscht in Atherton kein Mangel. Aber selbst in dieser kalifornischen Kleinstadt, in der sich viele Superreiche tummeln, sticht das Anwesen von Jan Koum hervor, einem der Gründer des Kurznachrichtendienstes Whatsapp. Koum erlebte einen gigantischen Zahltag, als sein Mitgründer Brian Acton und er das Unternehmen 2014 für 22 Milliarden Dollar an den Internetkonzern Facebook verkauften.

Diesen Reichtum nutzte er offenbar, um sich in Atherton ein gigantisches Wohnareal aufzubauen. Nach einem Bericht der Immobilienpublikation „Dirt.com“ zahlte er in den Jahren nach dem Whatsapp-Verkauf in einer Serie von Transaktionen insgesamt 57 Millionen Dollar für fünf benachbarte Häuser, die er dann zum Teil einriss, um auf den Grundstücken mindestens zwei separate Villen und eine riesige Garage zu errichten. Für die Bauarbeiten soll er noch einmal 20 Millionen Dollar ausgegeben haben.