Hohe Mieten : Ein Zelt für 1500 Euro im Monat in Tel Aviv

Sechzehn Quadratmeter für 4000 Schekel (etwa 1100 Euro) Kaltmiete im ärmsten Viertel der Stadt, ein Zelt auf dem Dach eines Hauses für 5000 Schekel (1500 Euro) oder eine Ma­tratze in einem Wandschrank für 1200 Schekel (330 Euro) im Monat in Tel Aviv? Solche und ähnliche Inserate haben in Israel in den vergangenen Monaten immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Sie sind Symptome für den überhitzten Wohnungsmarkt des Landes, und der treibt wie schon 2011 auch dieser Tage die Menschen auf die Straßen.

Elf Jahre nach den legendären Zeltprotesten spannen seit Sonntag wieder Demonstrierende in mehreren israelischen Städten ihre Lager auf, um bezahlbaren Wohnraum und soziale Gerechtigkeit einzufordern. Denn trotz aller Beteuerungen der Regierung hat sich für Israelis wenig zum Besseren gewendet.