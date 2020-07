Design-Klau? : Swoon Editions kopiert Sideboard

Als die Designerin Simone Brewster im Juli 2018 vom britischen Möbelhersteller Swoon Editions mit dem Entwurf einiger Möbelstücke beauftragt wurde, sah sie ihre große Chance: Endlich mal sehen, wie professionelle Möbelproduzenten arbeiten. Der Auftrag war unbezahlt, aber das störte sie nicht weiter. Würden die Stücke erfolgreich in Produktion gehen, hieß es, bekäme sie je Entwurf eine Pauschale. Brewster stimmte die Entwürfe immer wieder mit dem Hersteller ab, bekam immer seltener eine Antwort. Einen Vertrag auch nicht. Irgendwann hakte sie das Thema einfach ab. Anderthalb Jahre später folgte das böse Erwachen: Im Januar 2020 entdeckte sie, dass Swoon Editions ihre Entwürfe produziert und verkauft. „Und das, ohne mir Bescheid zu geben – geschweige denn zu zahlen. Ich war schockiert.“

Der Hersteller, der nach eigenen Angaben „schönes Design zu fairen Preisen“ anbietet und „erstaunt über die hohen Kosten“ anderer Designfirmen ist, hatte Brewsters Sideboard beinahe identisch auf den Markt gebracht. Die Designerin nahm sich einen Anwalt. Swoon Editions bot ihr daraufhin eine Abfindung an, die nicht einmal die Anwaltskosten deckte. Der Fall offenbart ein strukturelles Problem in der Branche: Zu viele Hersteller schlagen Profit aus Entwürfen von freischaffenden Designern oder Praktikanten, die kein Geld haben, sich dagegen zu wehren.

Mit Instagram gegen Ideenklau

Doch mittlerweile gibt es eine App, die sich schon in anderen Fällen bewährt hat: Instagram. Dort veröffentlichte Brewster nach Rücksprache mit ihrem Anwalt einen langen Beitrag, in dem sie schrieb, sie sei verärgert und fühle sich ausgenutzt. Zehntausende stimmten ihr zu. Und plötzlich kam Bewegung in die Sache. Debbie Williamson, Mitgründerin von Swoon Editions, entschuldigte sich öffentlich. „Fehlerhafte Prozesse“ in der Zahlungsabwicklung seien verantwortlich für den vermeintlichen Lapsus. Sie wolle, „dass Simone und die Designbranche wissen, dass wir die Designer, die mit uns zusammenarbeiten, wirklich schätzen und Verantwortung übernehmen“. Ungewiss, ob das mehr als ein Lippenbekenntnis ist. Mittlerweile haben sich beide Parteien außergerichtlich geeinigt – der Hersteller zahlt Simone Brewster ein Honorar, ihre Anwaltskosten und eine Entschädigung. Die Designerin will sich nun mit freiem Kopf neuen Projekten widmen.